Torrelavega une comercio y ocio en una nueva campaña de Halloween en el Parque Manuel Barquín

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá 'Halloween en el Parque Manuel Barquín', una nueva acción de dinamización comercial que permitirá conseguir entradas para un pasaje del terror mediante compras en los establecimientos adheridos a la campaña.

La concejala de Comercio, Cristina García Viñas; el director general de Comercio, Rosendo Ruiz, y el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto, han presentado este viernes esta novedosa iniciativa, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, las asociaciones de comerciantes y la Dirección General de Comercio.

El pasaje se celebrará los días 30 y 31 de octubre, de 19.30 a 00.30 horas, con cinco escenas ambientadas y un recorrido de aproximadamente cuatro minutos que se realizará en grupos de quince personas.

García Viñas ha explicado que la campaña busca incentivar el consumo en el comercio local y ofrecer una nueva actividad que anime a vecinos y visitantes a disfrutar de Torrelavega. Para ello, se pondrán a disposición del público alrededor de 3.000 entradas, unas 1.500 por jornada, distribuidas por franjas horarias.

La edil ha animado a los establecimientos a participar porque "son la base de esta campaña" y ha agradecido la colaboración de las entidades implicadas. Según ha señalado, la acción responde al objetivo compartido de "dar motivos para comprar en Torrelavega".

ADHESIÓN DE COMERCIOS Y RECOGIDA DE ENTRADAS

El plazo para que los establecimientos se adhieran a la campaña estará abierto desde hoy, día 16, hasta el 23 de octubre.

Los clientes podrán obtener una entrada por una compra superior a 10 euros en los comercios participantes. Para compras superiores a 40 euros se establece un máximo de cuatro entradas por ticket.

La recogida de entradas se realizará en la Cámara de Comercio de Torrelavega, del 23 al 30 de octubre, ambos incluidos. Será imprescindible presentar el justificante de compra y la entrega estará sujeta a la disponibilidad de cada jornada y franja horaria.

El presidente de la Cámara ha destacado que la propuesta combina ocio y dinamización de los espacios comerciales, siguiendo la línea de otras iniciativas como el concierto del comercio. El objetivo es favorecer la presencia de personas en las calles y atraer público tanto de Torrelavega como del resto de Cantabria.

Augusto ha recordado que el comercio local "no es una actividad económica sin más", sino que forma parte de la infraestructura de las ciudades. "Da seguridad a nuestras calles y, lógicamente, les da vida", ha afirmado, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración entre comerciantes, administraciones y Cámara de Comercio.

Por su parte, Ruiz ha calificado de "idea fantástica" aprovechar Halloween para generar actividad en los establecimientos y ha destacado el papel de la Cámara al aportar la infraestructura necesaria para desarrollar estas acciones. Asimismo, ha invitado al público a comprar en Torrelavega, a la que ha definido como una "magnífica ciudad de compras", y a disfrutar de esta nueva propuesta.