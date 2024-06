La UC abre una 'ventanilla única' para facilitar la colaboración entre empresa y universidad

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) contará desde este viernes, 21 de junio, con una 'ventanilla única' de comunicación a través de su página web para facilitar la colaboración entre la empresa y la institución académica.

El objetivo es que cualquier empresa que haya en Cantabria, especialmente la pequeña y mediana, tenga capacidad para obtener la ayuda de la UC en diferentes áreas y que esta 'ventanilla única' sea "rápida y eficaz".

Así lo han informado el rector de la UC, Ángel Pazos, y el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, en declaraciones a la prensa, tras su encuentro institucional antes del inicio de la jornada 'Retos colaboración Universidad de Cantabria-Empresas CEOE CEPYME Cantabria'.

El rector ha explicado que se ha desarrollado es un acceso directo y específico en la página web de la universidad, que permitirá a las empresas que, con una "mínima" información, puedan manifestar qué es lo que están buscando, qué tipo de colaboración, técnica o estudio.

Así, esa información "irá directamente" al Vicerrectorado de Transferencia, comprometiéndose a ofrecer una respuesta concreta a la empresa en "pocos días".

Según ha destacado Pazos, esta vía "agilizará" sobre todo la comunicación con las pequeñas y medianas empresas, que son las que "lo tienen más complicado".

Por su parte, el presidente de la patronal ha señalado que las empresas tractoras de la región tienen "una capacidad muy fácil de relacionarse con la universidad", igual que con cualquier institución, pero las demás tienen "miedo, desconocimiento y, sobre todo, complejidad" para llegar al departamento que necesita.

De esta forma, Conde cree que poner en funcionamiento esta herramienta es "básico", especialmente para las demandas de las pequeñas empresas relacionadas con la tecnología, dado que la UC tiene grupos "muy cualificados" y es "un modelo de éxito".

Respecto a la colaboración público-privada, el presidente de la patronal ha apuntado que el índice es "bajo" porque "tradicionalmente ni las empresas conocemos lo que hace la universidad y, a lo mejor, la universidad tampoco ha estado relacionada con la pequeña empresa".

En este punto, ha añadido que fundamentalmente la pequeña empresa cuando necesitaba algún tema tecnológico se relacionaba directamente con empresas tractoras de la región, y estas eran las que tenían ese acceso a la UC.

"El problema que existe hoy en día es que cualquier empresa tiene que competir afuera, ya no le vale con trabajar para una empresa tractora de la región y ahí es donde surge ese punto, vamos a llamarlo, de desconocimiento por las dos partes", ha dicho.

De esta forma, Conde ha afirmado que la organización y la universidad están para apoyar a estas empresas porque son "tiempos complicados", pese a que la economía "en principio parece que va", porque "el futuro a medio o largo plazo si no encuentras inversión, si no te digitalizas, no va a ser bueno para esas empresas que no lo hagan".

NECESIDAD "BRUTAL" DE PROFESIONALES

Por otro lado, a preguntas de la prensa sobre la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), Conde ha puesto de manifiesto la necesidad "brutal" que existe en todos los sectores de cualquier tipo de profesional.

Según ha asegurado, "hay demanda de Formación Profesional, hay demanda de universitarios y es un verdadero problema que nos estamos encontrando las empresas en cualquier sector, desde el mundo agro hasta las empresas TIC, transporte, construcción, industria...".

El presidente de la patronal considera que es "un reto" para las empresas "saber qué contar" a las universidades y los políticos para abordar este "problema" a medio plazo y ser capaces de competir con las economías de otras comunidades autónomas y otros países. "Yo creo que eso es algo que tenemos que solucionar porque, sino, lo vamos a sufrir", ha dicho.

Por su parte, el rector ha valorado que la EBAU de este año ha transcurrido "sin el menor problema, todo ha ido perfectamente bien"; y en cuanto a los resultados, en la línea de otros años, ha habido "normalidad absoluta" en los exámenes de todas las sedes, si "ningún incidente".

En la jornada, 12 empresas de la región y 9 grupos de investigación de la UC se han reunido para tratar posibilidades de trabajo en común, en temas como la energía, el clima o el sector digital.