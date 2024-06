UGT cree el acuerdo de Salud y los médicos "una clara injerencia" en las inminentes elecciones sindicales de sanidad

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos ha criticado que el acuerdo suscrito recientemente por la Consejería de Salud y el Sindicato Médico "a espaldas de la mesa sectorial de negociación" es una "clara injerencia y una publicidad beneficiosa" para una organización sindical a pocos días de celebrarse, el 25 de junio, las elecciones sindicales en la sanidad pública de Cantabria.

Según ha subrayado este jueves en un comunicado la responsable autonómica de Sanidad de UGT, Merche Ruiz, "una Administración pública tiene la obligación de mantener una postura de neutralidad absoluta en unas elecciones sindicales y no puede beneficiar a una organización y perjudicar a los demás con un acuerdo negociado y firmado fuera del foro institucional de negociación para ello, la mesa sectorial de sanidad".

Ruiz ha instado a la Consejería de Salud a aceptar la propuesta de UGT de mejoras retributivas para todo el personal y todas las categorías profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) "y de una manera acorde a lo firmado con los médicos, porque no puede ser que haya presupuesto para unos y no para otros y no puede cobrar un colectivo profesional 400 euros en cuatro años y otros sólo 60 euros en el mismo período de tiempo".

La sindicalista ha reiterado su reclamación de "unas mejoras retributivas justas y equitativas", así como que la Consejería de Salud "no puede saltarse a la torera, un día sí y otro también, el foro de negociación de la mesa sectorial de sanidad, donde están todas las organizaciones sindicales representativas elegidas por los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública".

En este sentido, ha precisado que el acuerdo de Salud y los médicos incluye materias de negociación colectiva que no se han sometido a la preceptiva negociación de la mesa sectorial, desde retribuciones a ofertas públicas de empleo, provisión de puestos de trabajo, jornadas, permisos o desarrollo de la carrera profesional.