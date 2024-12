UGT rechaza que el Gobierno utilice un estudio del sindicato para cuestionar la adecuación retributiva docente

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT ha rechazado que el Gobierno de Cantabria "utilice de manera insistente" un estudio estatal elaborado por el sindicato sobre los salarios del personal docente de la enseñanza no universitaria para justificar su negativa a saldar la deuda pendiente de la adecuación retributiva que exige la Junta de Personal Docente.

En el comunicado, UGT recuerda que el Boletín Informativo de Enseñanza Pública del sindicato destacaba recientemente que los salarios del personal docente no universitario de Cantabria eran los terceros más altos del país, "lo que no tiene nada que ver con la adecuación retributiva porque no se trata de pedir un aumento de sueldo, sino de que se nos pague una deuda pendiente desde hace 16 años", ha precisado UGT-Enseñanza Pública.

"Cantabria aparece en el estudio como la tercera comunidad autónoma en la que los docentes cobramos más, hecho que constituye un orgullo por tener un sistema educativo bien retribuido", prosigue el comunicado del sindicato, que insta a la Consejería de Educación "a que logre el primer puesto, pero sin olvidar la adecuación salarial que queda pendiente desde 2008 porque no se firmó la partida presupuestaria correspondiente ese año con el IPC subsiguiente de esos últimos 16 años".

UGT matiza que la adecuación salarial pendiente debe realizarse dentro del componente general del complemento específico para poder ser remunerada e insiste en que "el Gobierno de Cantabria, que tanto valora nuestro estudio y sus resultados salariales por comunidades autónomas, bien haría en saldar esta deuda salarial porque también contribuirá a la dignificación del colectivo docente y al reconocimiento de su trabajo".

"Venimos informando a todos los grupos políticos y a la sociedad cántabra que no estamos pidiendo un aumento salarial, lo que reclamamos todos los sindicatos representados en la Junta de Personal Docente de Cantabria es, simplemente, que se nos pague lo que se nos debe", incide.

El comunicado recalca que UGT-Enseñanza Pública "defiende a todos los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su labor en la enseñanza y valoramos que es el momento de reconocer su trabajo y contribución a la calidad del sistema educativo con esta adecuación retributiva".

En este sentido, asegura que seguirá luchando por la defensa de los derechos del personal docente y por la incorporación de otros nuevos que respondan a demandas del contexto económico y social.

"Agradecemos que tanto la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, como el consejero de Educación, Sergio Silva, recurran persistentemente a los estudios que realiza nuestro sindicato, lo que reafirma la solvencia de nuestros informes y que sean un referente educativo, social y político a nivel nacional", señala UGT.