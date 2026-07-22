Varias localidades de Cantabria superan los 30 grados, con Polientes a 35,3

Archivo - Observatorio Astronómico de Cantabria en Valderredible.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varias localidades de Cantabria han superado en las primeras horas de este miércoles los 30 grados centígrados, como es el caso de Polientes, en Valderrible, que ha llegado a anotar los 35,3ºC a las 15.30 horas.

Con este valor se ha alzado con el primer puesto de las máximas regionales, por delante de Cubillo de Ebro, en el mismo municipio (33,1ºC); Ramales de la Victoria (31,6ºC); Tama, en Cillorigo de Liébana (31,5ºC), y Bárcena Mayor, en Los Tojos (31,1ºC).

Mientras, en el litoral las temperaturas han sido más suaves, como es el caso de Castro Urdiales (27ºC), Santander (25,3ºC) y San Vicente de la Barquera (24,4ºC).

Cantabria no se está viendo tan afectada por la ola de calor que se está dando en la mayor parte del territorio de España, donde se han superado los 44 grados en Granada, según datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.