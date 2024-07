VOX critica que Agüeros "acepte negociar de rodillas" la reforma del sistema de financiación

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de VOX ha criticado que el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, "acepte negociar de rodillas" la reforma del sistema de financiación autonómica y ha lamentado que haya entrado en "la trampa del sanchismo".

La portavoz parlamentaria de VOX, Leticia Díaz, se ha pronunciado así en un comunicado después de que el consejero afirmase ayer que hay "voluntad" en todas las comunidades de "hacer sacrificios" y, sobre los que estaría dispuesta a hacer Cantabria, señalara que "a lo mejor dejar de ser esa comunidad autónoma que mayor financiación por habitante tiene".

Para Díaz, estas declaraciones del consejero del PP evidencian que "partimos de un consejero que acepta negociar de rodillas, entrando en la trampa del sanchismo". "El sanchismo necesita desesperadamente los siete votos del separatismo para mantenerse en el gobierno", ha apostillado.

La portavoz de VOX ha lamentado que "el Gobierno cántabro está comenzando a negociar desde una posición de pérdida, arrodillándose ante un juego que teatraliza mucho pero no aborda los temas importantes para los españoles: no habla de igualdad, de evitar el despilfarro, de superar el actual sistema autonómico y de no abandonar ningún rincón de España".

Díaz ha recordado que el coste de los servicios no es igual en todas las Comunidades Autónomas y, "a menudo, en las zonas menos pobladas es donde resulta más caro ofrecer los mismos servicios".

"El debate se ha llevado al terreno que quería Sánchez, buscando enfrentar a unas comunidades con otras. Sánchez es especialista en la división: enfrenta a las Comunidades Autónomas y luego saca el talonario para ofrecer un poco más a cada una", ha concluido la portavoz parlamentaria de VOX.