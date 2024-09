Zuloaga no confirma si optará a la reelección en el PSOE pero tiene "tomada la decisión"

El Congreso Regional será en primavera



SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha asegurado que tiene "tomada la decisión" sobre si concurrirá de nuevo a liderar el partido en el próximo Congreso Regional pero ha indicado que la comunicará "en su momento".

De esta forma, y aunque todo apunta a que concurrirá a la reelección, Zuloaga ha declinado confirmarlo durante un desayuno informativo con los medios de comunicación que ha celebrado este jueves con motivo del inicio del curso político.

Zuloaga ha considerado que ahora es el momento de trabajar de cara al Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en Sevilla los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, en el que ha confiado que vuelva a ser elegido Pedro Sánchez como secretario general, para lo que ya ha avanzado que "contará con mi aval y con la mayoría de los avales de la federación socialista de Cantabria".

"Por lo tanto, el PSOE en Cantabria ahora está inmerso en este proceso donde los compañeros y compañeras tendrán la oportunidad de aportar enmiendas e ideas al documento que se debatirá en Sevilla y estamos haciendo ya rondas de asambleas para poner en valor este proceso y que la militancia participe activamente", ha dicho el líder socialista.

En cuanto al Congreso Regional del PSOE de Cantabria, Zuloaga ha indicado que será "en primavera", tal y como ha marcado la Ejecutiva Federal para los cónclaves autonómicos, aunque aún no se han fijado fechas, e insistido sobre un horizonte más preciso, ha señalado que "la primavera está al caer".

Sobre la posibilidad de que haya más de una candidatura en el Congreso, el también portavoz parlamentario del PSOE ha manifestado que "tanto si hay un Congreso donde haya más de una candidatura como si hay un Congreso de unidad, lo importante es lo qué sale de ese Congreso, cuáles son los programas y cuáles son las ideas".

"Lo de menos son las caras, lo fundamental es del proyecto", ha aseverado y ha reivindicado la "capacidad de trabajo" demostrada en estos años por la Dirección del PSOE de Cantabria que encabeza, años en los que además han logrado el crecimiento del partido.

"Somos la federación que más ha crecido en nuestro país en los últimos años, un 33% desde que asumí la responsabilidad de ser secretario general", ha indicado, pero ha asegurado que su "ambición" es "crecer mucho más".

Sobre la situación en las agrupaciones locales, ha señalado que, tras las últimas elecciones que dejaron un "resultado agridulce", en muchas agrupaciones se trabaja para fortalecer bien "un proyecto continuáis" o un "proyecto renovador".

"Hay agrupaciones fortalecidas, rejuvenecidas, hay otras que no tanto, como pasa en el resto de partidos", ha indicado, al tiempo que ha recordado que en el PSOE es la militancia quien decide aunque la celebración de primarias no se da en todas las agrupaciones (se hacen o no en función del número de militantes o, si se ostenta la Alcaldía del municipio, se permite repetir automáticamente).

Lo que ocurra en las agrupaciones "lo iremos viendo avanzada la primavera", ha detallado, ya que los procesos locales se desarrollarán tras el Congreso Regional.

En este punto, ha manifestado que él es "un firme defensor de las primarias en el PSOE" porque es "algo bueno, un momento de reflexión en el que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar muy claramente de lo que le preocupa".

Por otro lado, ha considerado que, tras la salida del PSOE del Gobierno regional y algunos ayuntamientos, ahora les toca trabajar para en 2027 "conseguir las alcaldías de muchos municipios y, por supuesto, en Cantabria, que es nuestra gran aspiración".

"Nos toca trabajar en este tiempo en clave orgánica, pensar en cómo queremos hacer crecer el partido dentro para que crezca fuera, y ahí está invitada toda la sociedad de Cantabria", ha manifestado Zuloaga.