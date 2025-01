Zuloaga registra su precandidatura para repetir como líder del PSOE cántabro "confiado" de sus posibilidades

Llama a "no confundir" unas primarias con "una confrontación entre compañeros" y asegura que no ve a Casares como un "rival"

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha registrado este lunes su precandidatura para revalidar su cargo como líder del partido "convencido" y "confiado" en sus posibilidades de volver a vencer, y con un llamamiento a no confundir las primarias de febrero con una "confrontación entre compañeros". "Qué más quiere la derecha", ha aseverado.

En esta proceso para revalidar su cargo, tendrá que medirse al diputado nacional y secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares (que aún no ha formalizado su precandidatura, pero lo ha anunciado), al que Zuloaga no ve como un "rival".

"Mi rival no es ningún compañero del Partido Socialista. Mi rival es la derecha y ahora mismo está representada en Cantabria por María José Sáenz de Buruaga con un proyecto fallido de Gobierno que no está haciendo lo que tiene que hacer para con Cantabria", ha subrayado, en declaraciones a los medios, Zuloaga, que tampoco ha cerrado la puerta a que haya más candidatos. "Ojo, todavía no sabemos cuántos va a haber", ha dicho (el plazo de precandidaturas se cierra este martes, día 28).

Al ser preguntado si ha contactado con Casares, Zuloaga ha explicado que, tras el 41 Congreso Federal del PSOE de Sevilla, le ha llamado "en varias ocasiones" pero "no ha conseguido" hablar con él, aunque sí con miembros de su equipo.

Pese a ello, Zuloaga ha incidido en su mensaje de "cordialidad, de legitimidad y de normalidad". "En un proceso como este cada militante puede apoyar a cualquier candidato que se presente", ha dicho el líder de los socialistas cántabros, que ha incidido en su mensaje "de unidad" y ha confiado en que el proceso congresual "se cierre de la mejor manera" y "todos salgamos ganando".

Ha matizado que "una cosa son las primarias y otra cosa es el congreso" y para él es "fundamental" que todos los compañeros que afrontan responsabilidad en sus ayuntamientos "salgan sintiéndose ganadores del próximo congreso regional".

Zuloaga espera celebrar un "gran congreso que siga la pauta de lo que los socialistas de toda España decidimos en Sevilla: estar unidos para ganar a la derecha".

"En eso estamos, en defender la mejor Cantabria con un partido socialista fuerte que crece, que avanza y lo que veo es lo que tengo claro, la derecha lo sabe, por eso nos temen, por eso ven con preocupación cuando reivindicamos más sanidad pública y se ciegan en contener a un consejero que no cumple con la ciudadanía de Cantabria", ha añadido.

Zuloaga ha llegado a la sede del partido de la mano de su mujer y arropado por varios compañeros del partido, entre ellos algunas caras visibles como los diputados regionales Joaquín Gómez, Ana Belén Álvarez o Jorge Gutiérrez, o la secretaria de Organización del partido y diputada nacional por Cantabria, Noelia Cobo, además de militantes de distintas agrupaciones.

También han estado miembros del equipo de la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, que respalda la candidatura de Zuloaga pero que hoy no ha podido acudir por tener Ejecutiva Federal del PSOE, de la que es miembro.

Zuloaga, que ha asegurado que ha recibido "cientos de mensajes y muchísimas llamadas" de compañerosdel partido, tiene "confianza de obtener la mayoría del partido" para seguir adelante con el proyecto que inició en 2017, cuando se proclamó líder de los socialistas cántabros al vencer en primarias a la que lo era hasta ese momento: Eva Díaz Tezanos

"En 2017 no me temblaron las piernas y hoy tampoco lo hacen porque el camino que empezamos a andar en el año 2017, que era hacer que el PSOE creciera, sumara, ganara, tiene que seguir adelante para conseguir la Presidencia del Gobierno de Cantabria", ha señalado.

Como ya hizo ayer en el acto público de la presentación de su candidatura, Zuloaga ha vuelto a asegurar que quiere volver a ser secretario general del PSOE de Cantabria "porque quiero que todo el mundo tenga claro dentro y fuera del partido socialista que quiero ser el próximo presidente socialista de Cantabria".

Por otra parte, y cuestionado por el apoyo demostrado por Díaz Tezanos o Dolores Gorostiaga, anteriores líderes del PSOE cántabro, a la candidatura de Casares, Zuloaga considera que "pesan más los nuevos liderazgos, los nuevos compañeros que llegan al Partido Socialista para afrontar el día a día de sus ayuntamientos" que "rememorar con nostalgia el pasado".

Pese a todo, Zuloaga ha señalado que "siempre se ha manifestado agradecido" al trabajo hecho por los anteriores dirigentes del partido pero es "un militante que siempre mira al futuro".

Ha señalado que es una actitud que tiene desde que se presentó en 2015 a la Alcaldía de Santa Cruz de Bezana en "un momento verdaderamente complejo" para el PSOE en el que el partido obtuvo "los peores resultados autonómicos" (en ese momento fue Díaz Tezanos la candidata) y también el "peor resultado electoral en la ciudad de Santander" (con Casares como candidato a la Alcaldía). A diferencia de ambos, Zuloaga ha reivindicado que él logró la Alcaldía de Bezana.

CALENDARIO

La primera vuelta de las primarias del PSOE de Cantabria se celebrarán el 16 de febrero y la segunda, si es necesario, tendría lugar el día 23 del mismo mes.

El plazo de presentación de precandidaturas está abierto este lunes y mañana, martes; la recogida de avales del 29 de enero al 4 de febrero, y la proclamación de candidatos entre el 4 y 5 de febrero. La campaña de información se extenderá entre los días 6 y 15 de febrero.

Tras ello, la celebración del 15º Congreso Regional será los días 15 y 16 de marzo.