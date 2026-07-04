'12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' llega a Oropesa el 17 de julio y abre plazo de inscripción el día 10

Archivo - Más de 2.500 personas han participado ya en las experiencias de los castillos de Toledo, este sábado en Oropesa - DIPUTACIÓN DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo, a través de su Departamento de Turismo, abrirá el próximo 10 de julio, a partir de las 10.00 horas, el plazo de inscripción para participar en una nueva cita del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', una iniciativa consolidada como una de las grandes apuestas de promoción turística de la institución provincial para poner en valor el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de la provincia.

La experiencia correspondiente al mes de julio se desarrollará el viernes 17 de julio en el Castillo de Oropesa, una de las fortalezas más representativas del patrimonio toledano, con una programación diseñada para trasladar a los participantes al ambiente del Medievo mediante una combinación de recreaciones históricas, espectáculos, magia, música y degustaciones de productos artesanos de la provincia, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La actividad contará con dos propuestas diferenciadas y un total de 900 plazas. El primer pase, con capacidad para 300 personas, comenzará a las 20:00 horas con un desfile de músicos medievales y zancudos de la Asociación Veritas Nostra de Oropesa, que conducirá a los participantes hasta los jardines exteriores del castillo para asistir a una justa medieval a caballo inspirada en los combates de la época.

Posteriormente, los asistentes se dividirán en dos grupos para disfrutar alternativamente de una visita guiada por el casco histórico de Oropesa, acompañados por las guías oficiales de la Oficina de Turismo, y de un espectáculo de ilusionismo a cargo del Mago Marco en el interior de la fortaleza.

La experiencia concluirá a las 23.00 horas con una cata comentada de dos cervezas artesanas acompañadas de tapas elaboradas por las firmas Cerveza Bola, de Villaluenga de la Sagra, y Cerveza Foria, de Oropesa.

La programación continuará entre las 21.00 y las 02.00 horas con la apertura gratuita del castillo para otras 600 personas, que podrán recorrer libremente la fortaleza y disfrutar de una amplia oferta de actividades culturales y de ocio.

La música correrá a cargo del DJ toledano Luis Aznal, mientras que distintas propuestas relacionadas con el esoterismo, el tarot, la lectura de manos y la magia interactiva completarán una velada singular en uno de los enclaves patrimoniales más destacados de la provincia.

UN PROYECTO POPULAR Y DEMANDADO

Con esta nueva cita, la Diputación de Toledo continúa impulsando un proyecto turístico que se ha consolidado como referente en la difusión del patrimonio provincial, ofreciendo experiencias innovadoras que combinan cultura, historia, tradición, gastronomía y participación ciudadana.

El programa forma parte de la estrategia turística provincial para dinamizar los municipios, promocionar sus recursos patrimoniales y generar actividad económica vinculada al turismo cultural y de experiencias.

Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción a través del formulario habilitado en la página web de Turismo Provincia de Toledo.

Cada solicitante podrá reservar un máximo de dos plazas. Las solicitudes serán atendidas por orden de inscripción hasta completar el aforo y la correspondiente lista de espera. La participación en esta experiencia estará reservada exclusivamente a mayores de 18 años.

Asimismo, las personas que ya hayan participado en alguna de las actividades del programa durante la presente edición de 2026 no podrán inscribirse en el resto de experiencias previstas para este año.

La apertura de inscripciones para las próximas visitas incluidas en el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' se anunciará progresivamente a través de las páginas web de Turismo Provincia de Toledo y de la Diputación de Toledo.