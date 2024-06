Unos 150 empleados de la Agencia Tributaria se concentran en Toledo para reclamar mejorar laborales

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 150 personas, empleadas de la Agencia Tributaria, se han concentrado este miércoles en las puertas de la sede de la Delegación de la Agencia Tributaria en Toledo convocados por los sindicatos UGT, CCOO, CIG, CSIF y SIAT, para reivindicar el desarrollo de la carrera profesional, un nuevo convenio colectivo y la mejora de las retribuciones.

Por parte de UGT, Pedro Mendoza ha hablado de "retroceso" en las condiciones retributivas y laborales de la plantilla de la Agencia Tributaria, alrededor de 900 en Castilla-La Mancha y más de 28.000 en todo el país, según ha informado el sindicato mediante nota de prensa. Mendoza ha lamentado la "inacción" que tiene la dirección de este organismo público, afirmando que "no es posible que en todos estos años no se esté cumpliendo nada de lo acordado con los representantes sindicales de los trabajadores y trabajadoras, acuerdos que están cerrados e incluso firmados".

"La dirección de la Agencia Tributaria no demuestra ningún tipo de respeto por las organizaciones que representamos a la plantilla", ha añadido,afirmando que la movilizaciones continuarán hasta que la administración no de una salida a lo que ya está firmado y no se mejoren las condiciones.

En esta misma línea se ha manifestado el delegado de CSIF, Ángel Carvajal, quien ha apuntado que "no podemos permitir perder poder adquisitivo o que no se aplique la subida salarial. Si los objetivos de la Agencia Tributaria se cumplen eso es gracias al trabajo que realiza esta plantilla".

Carvajal ha asegurado que la AEAT "se está riendo de sus trabajadores, con acuerdos firmados en 2007 que aún no se han cumplido y con una plantilla muy envejecida y que no cuenta con los medios materiales suficientes".

Por su parte, Javier Barrera, de SIAT, ha apuntado la necesidad de que los integrantes del cuerpo de vigilancia aduanera tengan la consideración de "profesión de riesgo" y de que la AEAT se siente a negociar con los sindicatos la productividad.

Por último, Santiago Gómez, de CCOO, ha recordado a los "compañeros y compañeras que llevan ya 15 días encerrados en la sede en Madrid de la Dirección General ante la falta de compromiso político por parte del secretario de Estado de Hacienda para sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales y salariales".