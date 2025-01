Unos 2.000 corredores competirán el domingo en la Carrera del Chorizo de Puertollano, la más antigua de C-LM

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 20 (EUROPA PRESS)

Unos 2.000 corredores de todas las edades participarán en el LIX Cross del Chorizo de Puertollano (Ciudad Real), la prueba más antigua de Castilla-La Mancha en su clase, que se celebrará el 26 de enero desde las diez de la mañana en el circuito del parque del Pozo Norte. Hasta el momento se realizado 2.272 inscripciones "automáticas" de las escuelas deportivas municipales, a las que habrá que sumar las individuales y las que se reciban de clubes y entidades de la provincia, hasta el momento 348

Según ha informado este lunes en rueda de prensa el concejal de Deportes, Javier Trujillo, las pruebas se desarrollarán en tres circuitos diferentes de 500, 900 y 2.000 metros, desde la categoría máster sub 18 y 20 hasta las infantiles.

También se correrá una prueba adaptada competitiva con una amplia participación del club Paralímpico "Ciudad de Puertollano", a la que seguirá otra no adaptada no competitiva con la asistencia de usuarios de las asociaciones Fundación Fuente Agria o Aspades-La Laguna.

De su lado, Javier Bermejo, responsable de la empresa "Dxt Base", ha añadido que la "prueba reina" de sub 23-senior se correrá a las 11.50 horas y continuará con las pruebas de niños y niñas de sub-10, 8 y 6, esta última no competitiva, ya que los escolares no llevarán dorsal y podrán ir acompañados de sus padres.

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán medallas y la típica ristra de chorizos, y se repartirán mochilas de regalo para todos los participantes, ha destacado el concejal. El cartel de este año, ha referido el edil, homenajea al fundador de la prueba, Francisco Sánchez Menor. "Esta es su carrera y así seguirá siendo", ha apuntado.

Como manda la tradición, también habrá degustación de chorizos y bebidas en la barra instalada en el circuito.

La carrera está organizada por el Patronato Municipal de Deportes con la colaboración de la empresa Dxt Base, Repsol, la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, Diputación de Ciudad Real y todos los servicios municipales.