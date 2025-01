Los 59 finalistas del Programa de Creación Joven de Albacete 2024 reciben sus reconocimientos en la Filmoteca Municipal

ALBACETE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde Manuel Serrano ha felicitado a los 59 jóvenes (43 premiados y 16 finalistas) que han participado en el Programa de Creación Joven 2024, organizado por el Ayuntamiento a través del Centro Joven, durante la Gala de entrega de premios celebrada en la Filmoteca Municipal, donde ha estado acompañado por la concejala de Juventud, Gala de la Calzada, los concejales del Equipo de Gobierno, Llanos Navarro y Pascual Molina, y otros miembros de la Corporación Municipal, asegurando que "sin vosotros sería más difícil conquistar el futuro".

Una gala presentada por Ana Morcillo, ganadora del IV Concurso de Artes , el alcalde ha dado la enhorabuena a los ganadores del XLIII Concurso Literario (cuento, poesía y microrrelato); del V Concurso Escenario Joven; del III Concurso de Creación Audiovisual; del XXXIV Concurso de Cómic Manuel Cifuentes 'Ciro; del XXIV Concurso de Ilustración; y del VI Concurso de Fotografía (única y de serie) por hacer realidad "ideas llenas de talento, imaginación y creatividad", destacando su dedicación y entrega, así como su importante contribución al futuro y a la libertad, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Manuel Serrano, que se ha mostrado orgullo a la hora de señalar que "en Albacete hay una juventud que está procurando un futuro más esperanzador para todos", ha reiterado el firme compromiso que mantiene el Equipo de Gobierno con los jóvenes de Albacete, asegurando que seguirá apoyando el gran talento y la creación de los jóvenes albaceteños.

El alcalde ha puesto en valor el papel fundamental que desempeña el Centro Joven en la vida de la población juvenil de Albacete como "vivero donde germinan importantes avances para nuestra ciudad, nuestro país y el mundo", señalando que es un punto de encuentro para la población juvenil donde poder canalizar sus aptitudes y despertar en ellos nuevas habilidades e intereses, como por ejemplo la creación artística, a través de actividades formativas y actividades de ocio saludable y participativo.

Manuel Serrano ha agradecido a los miembros del jurado de los diferentes concursos el difícil trabajo que han llevado a cabo para seleccionar las obras ganadoras, así como a los trabajadores y trabajadoras del Centro Joven por su compromiso constante con la juventud, a los profesores por cultivar en las aulas tanto "talento, emprendimiento y creación" y a las familias.

Además, el alcalde ha animado a la ciudadanía a descubrir los trabajos realizados por los participantes del Programa de Creación Joven 2024 en la exposición que hasta el 3 de marzo se puede visitar en el Centro Joven y, posteriormente, en la Escuela de Arte de Albacete y los Depósitos del Agua.

Como en todos los años, cabe recordar que también se ha editado la revista 'Imagina', de la que hoy se ha presentado un nuevo número, con edición virtual en la web del Centro Joven, donde se puede ver una recopilación de las obras premiadas en los diferentes concursos, modalidades y disciplinas.

En la categoría de Cuento, el primer premio ha sido para 'El verdugo ya no tiene a quien matar' de Fernando Huete Carcelén (700 euros); el segundo para 'Actuación sobre lo que pasa cuando cierro los ojos', de Miguel Osorio Selva (400 euros); y el Premio Talento Joven Emergente ha sido para 'Celeste' de Natalia Martínez Alcantud (400 euros).

En Poesía, 'Neguraku gatz munioak/Colinas de sal para el invierno', de Carlos Contreras Guervós, se ha alzado con el primer premio (700 euros); 'De lo sagrado en estos tiempos', de Alejandro Tercero González, con el segundo (400 euros); y el Premio Talento Joven ha sido para 'La niña de la revista', de Sara Lucía González Pascual (400 euros).

En cuanto a la categoría de Micorrelato, el primer premio ha sido para 'Contra natura', de Carmen Yagüe García (400 euros); el segundo para 'Un día a la vez', de Sandra González Zamora (250 euros); y el Premio Talento Joven Emergente para 'Hacia la libertad', de Lucía González Muñoz (250 euros).

'TeenFerno', del Grupo de Teatro PAD Siloé ha conseguido el primer premio (1.000 euros); 'Adagio', de Clara Ballesteros García y Alicia Caulín, el segundo (600 euros); y 'Olor a azahar', de Alba Castro Andrade, el tercero (400 euros).

'Retrato de grupo', de José Ballesteros Más, ha sido el ganador del primer premio (1.000 euros); 'Y este?', de Carlos Culebras Morote, se ha alzado con el segundo premio (600 euros); y el Premio Talento Joven Emergente, donde este año ha habido un empate, ha sido para 'El dentista', de Pablo Martínez Rosa, Nerea Tébar Sánchez e Inés Morales Collazo (200 euros); y para 'Fiestas de Peñascosa', de Pablo Copete Gallardo (200 euros).

Manuel Cifuentes 'Ciro' '¡Habla Con Los Demoños!', de Paula Cifuentes Fernández, ha conseguido el primer premio del XXXIV Concurso de Cómic (1.000 euros); e 'Ira, de Jorge Puche Armero, el segundo (600 euros).

'The Times They Are A Changin', de Alicia Ibn-Rass Pérez, se ha alzado con el primer premio del XXIV Concurso de Ilustración (700 euros); '¡Ups! Un Vuelo Accidentado', de María Carretero Jiménez, con el segundo (400 euros), y '¡Basta Ya!', de Ana Cepeda Ramírez, con el Premio Talento Joven Emergente (300 euros).

Dentro del Concurso de Fotografía Única, 'Aunque es de noche', de Javier Villena Mariano, ha conseguido el primer premio (400 euros); 'Tránsito de historias', de Javier García Yagüe, el segundo (250 euros); y 'Monstruos de la imaginación', de Nerea Tébar Sánchez, el Premio Talento Joven Emergente (250 euros).

En el Concurso Fotografía Serie, 'Sangre Nutricia, Evangelio Salvaje', de Sara Millán Bruna, ha conseguido el primer premio (700 euros); 'Vacuo', de Daniel Chillerón Mora, el segundo (400 euros); y 'Olvido' de Nerea Tébar Sánchez, el Premio Talento Joven Emergente (300 euros).