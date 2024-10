Abycine lanza la programación de su XXVI edición con un total 94 sesiones y casi un centenar de proyecciones

ALBACETE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Abycine, José Manuel Zamora ha adelantado este jueves en el Casino Primitivo la programación de la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Albacete, que cuenta este año con 94 sesiones, casi un centenar de proyecciones y diversas actividades distribuidas entre el 17 y el 25 del mes de octubre.

La presentación ha estado acompañada por el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; el subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa; el delegado provincial de Educación Cultura y Deportes, Diego Pérez, y representantes de las distintas empresas patrocinadoras del evento cinematográfico.

Zamora ha recordado que el festival es "un tres en uno", ya que además del tradicional festival dedicado a la promoción del cine independiente y regional engloba también las iniciativas "Mi Primer Abycine", centrada en la divulgación y formación del séptimo arte entre los jóvenes manchegos y "Abycine Lanza", especializado en el apoyo y estreno de proyectos de cine independencia nacional, que cumple su noveno año.

El director ha reseñado la trayectoria del festival que "implica un gran esfuerzo pero también muchas gratificaciones" el haberse convertido ya "en una referencia del mundo cinematográfico" o "la recompensa de tantos jóvenes que se acercan para disfrutar de los programas de alfabetización audiovisual" que promueve.

Esta edición dedicará premios de reconocimiento a la actriz Eva Llorach, ganadora del Premio Trayectoria Joven por su destacada carrera en el cine y a Félix Tussel y Arturo Valls por su labor como productores que apuestan por los nuevos talentos y el formato del humor.

Además, también se premiará a Juan Antonio Vigar Gutiérrez, director del Festival de Málaga que en palabras de Zamora "ha demostrado una gran confianza por Abycine y ha realizado un trabajo por la difusión cinematográfica que nos irradia a todos".

El festival contará con sus secciones habituales, entre las que se ha recuperado 'Abycine Presenta', dedicada al estreno de títulos en Castilla-La Mancha, entre las que se podrán ver películas como '¿Es el enemigo?', dirigida por Alexis Morante y centrada en la carrera del cómico Gila, la presentación de 'La Guitarra Flamenca' del músico conocido como C. Tangana, o el largometraje 'Marco' de los directores Arregi y Garaño, que ha llegado a competir en la última edición de los premios Óscars.

Abycine Indie traerá siete proyecciones de cine alternativo realizadas por directores como Juan Albarracín con 'El Instinto', el director Lorenzo Lerón con 'Tóxico', 'The Human Hibernation' de Anna Cornudella, 'Mi Hermano Ali' de Paula Palacios o 'From my cold dead hands' de Javier Horcajada.

El cinematógrafo conquense Enrique Buleo cuenta con una posición especial en la gala de inauguración con su película 'Bodegón con Fantasmas', que acaba de estrenarse en Sitges y contiene grandes dosis de humor manchego.

La actriz Virginia Riezu presentará la apertura del festival el día 17 en el Teatro Circo de Albacete.

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano ha asegurado que "Albacete va a ser la cita del cine internacional y nacional en este mes de octubre", afirmando que el evento "además de tener sensibilidad y valores culturales y artísticos es una apuesta por la proyección de la ciudad".

En este aspecto del festival el presidente provincial, Santi Cabañero, ha reseñado también que "esta criaturica que tiene 26 años y sigue creciendo" ha alcanzado una dimensión de la que "nos damos cuenta cuando se sale fuera.

Especialmente en Iberoamérica donde se reconoce como uno de los grandes festivales de cine independiente del mundo hispano".

Desde la Diputación, Cabañero ha asegurado que son "muy conscientes de la magnitud de este festival que debemos dotarlo de estabilidad y atender las nuevas necesidades que le van surgiendo conforme crece".

El presidente de la Diputación ha querido destacar en especial la iniciativa juvenil de "Mi Primer Abycine" que este año se espera que acoja a unos "19.200 escolares que pasarán por las salas de cine de Albacete a los que hemos facilitado el transporte para que lleguen desde distintas partes de la provincia".

Distintos patrocinadores han mostrado su colaboración con el evento, considerado según el gerente de Hyunda Mariaga, Juan Martínez, como la "envidia de muchísimas ciudades".

Según sus palabras, "Albacete se ve desde fuera como una ciudad muy activa. No tendremos monumentos extraordinarios, pero hemos generado una imagen gracias a este tipo de festivales".

La empresa de energías renovables RES, con ocho años de colaboración con Abycine, ha mostrado su orgullo al participar en una iniciativa "que consiste en promover el cine y también los valores de la Agenda 2030".

Para ello, han colaborado para crear la marca 'Abycine Green', con la producción de seis cortometrajes de temática medioambiental en centros educativos y formativos de la provincia y varios talleres audiovisuales que se emitirán el día 24.

El subdelegado de Gobierno Miguel Juan Espinosa, ha celebrado el ascenso en el ranking nacional del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del festival Abycine, que ha alcanzado el tercer puesto convirtiéndose en "un escaparate inmejorable para la ciudad de Albacete".

El director del festival ha recordado que el festival cuenta también con el concursos de cortos de Amnistía Internacional, que presentará 'Medusas' de Ignacio González, la colaboración de Albanime que organiza el concierto audiovisual 'Los pilotos' y la proyección de 'La Princesa Mononoke' o la sección 'Gastroexperience'.

En esta última, donde colabora la Cátedra de Gastronomía de Castilla-la Mancha, se combina un maridaje con la presencia de cocineros de Estrellas Michelín de la provincia para acercar la cultura culinaria al cine.

Además del impacto cultural, promovido también por toda una serie de talleres de formación en el mundo cinematográfico, Zamora ha anunciado que el evento cuenta con 300 acreditados y tendrá un impacto de unas 500 pernoctaciones que han copado el sector hotelero de la ciudad.

El Festival Internacional de Cine de Albacete Abycine nació en 1999 con el objetivo de difundir películas y cortometrajes independientes y promover a los artistas regionales dedicados al séptimo arte.

Ha contado con invitados destacados del mundo del cine como Matt Dillon, Carlos Reygadas o Barry Gifford.

Este año, los espacios de proyección estipulados se distribuirán entre la Sala Globalcaja, el Teatro Circo, el Cine Capitol, tres salas de Yelmo-Vialia, el Teatro de La Paz y el Casino Primitivo.

Su programación puede encontrarse ya en la web www.abycine.com.