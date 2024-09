Acusan a equipo Gobierno toledano de "censurar" grabar un podcast en la fiesta de La Cava que llama a boicotear a Israel

TOLEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación cultural Onda Polígono ha denunciado que el equipo de Gobierno toledano no ha autorizado la grabación en directo de un podcast realizado por el programa 'Rutas Enemigas', en colaboración con la Plataforma Toledo por Palestina, titulado 'Boicot y resistencia a Israel. No compres genocidio'. Consideran la no autorización como "un acto de censura", y de tener actitud "propia de formas de gobierno totalitarias".

Dicho podcast se iba a grabar dentro de la programación de las fiestas que la asociación de vecinos 'La Cava', celebra anualmente en el barrio de San Martín, dentro del Casco Histórico.

Según explica Onda Polígono, la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 10 de septiembre autorizó la realización de todas las actividades propuestas por la asociación de vecinos en la programación de sus fiestas, excepto la grabación de este podcast.

"La Junta de Gobierno local excluye de la autorización esta actividad por haber tenido constancia de que el contenido de la actividad, según el propio título de la misma 'Podcast de rutas enemigas: "Boicot y resistencia a Israel. No compres genocidio. Plataforma Toledo por Palestina' es susceptible de que pueda incurrir en el tipo de delito prescrito en el artículo 510.1 a) del Código Penal".

"Desde la asociación cultural Onda Polígono, emisora a la que pertenece el programa 'Rutas Enemigas', consideramos esta exclusión como un acto de censura y también como un prejuicio, ya que sin conocer el contenido del programa no puede presuponer que se fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, según contempla el referido artículo del código penal".

"Además, consideramos que se coarta la libertad de expresión, por impedir realizar un acto donde se iba a analizar desde un punto de vista ciudadano, un hecho tan terrible como es una guerra", han añadido desde dicha asociación, que lamenta "profundamente" que el equipo de Gobierno toledano tome decisiones de este tipo sobre espacios de opinión y debate, con independencia del tema a tratar, "demostrando así una actitud propia de formas de gobierno totalitarias".