Consistorio, tras críticas de censura, apela al Toledo de las 3 Culturas: "La huella judía es parte de nuestra herencia"

TOLEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno toledano, después de que la asociación cultural Onda Polígono le haya acusado de "censurar" la grabación en directo de un podcast realizado por el programa 'Rutas Enemigas', en colaboración con la Plataforma Toledo por Palestina, titulado 'Boicot y resistencia a Israel. No compres genocidio' en el marco de las fiestas de La Cava, ha apelado al Toledo de las Tres Culturas, añadiendo que "la huella judía es parte de nuestra herencia".

"No nos oponemos a que se apoye determinada causa o que se defienda cualquier ideología, pero lo que no es admisible es que se haga a costa de atacar o boicotear al diferente. Toledo es ciudad de paz y tolerancia, no de guerra", ha defendido el equipo de Gobierno que lidera Carlos Velázquez, tras la nota de prensa enviada por la asociación cultural.

En su descargo, el Gobierno toledano asegura que la asociación de vecinos La Cava, en la programación de sus fiestas planteó 25 actividades, de las que la única que no fuera autorizada fue la grabación de dicho podcast.

Insisten en que dicha actividad, titulada 'Boicot y resistencia a Israel. No compres genocidio', "puede contravenir el artículo 510 a) del Código Penal que establece "castigo con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses para quienes, públicamente, fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad".