Administraciones Públicas convoca cursos de habilitación funcional para personal laboral de la Administración de C-LM

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TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha convocado cursos de habilitación funcional para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Según la resolución, publicada este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recogida por Europa Press, según el Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quienes superen los cursos convocados obtendrán la habilitación funcional para participar en el segundo turno de los concursos de traslados de personal laboral fijo para aquellas categorías profesionales a las que se refieran.

Para poder solicitar los cursos de habilitación se debe ser personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, encontrarse en la situación de servicio activo o en otra situación que implique la reserva de puesto de trabajo de acuerdo con el IX Convenio Colectivo, en una categoría profesional distinta a aquella a cuya habilitación se opta, y tener, al menos, seis meses de antigüedad en la categoría profesional de personal laboral de la Junta. la que se encuentre en situación de servicio activo o en otra situación que implique la reserva de puesto de trabajo de acuerdo con el IX Convenio Colectivo.

Podrán solicitarse, todos o alguno de los cursos de habilitación que se ofrecen. No obstante, los interesados solamente podrán ser seleccionados para un curso, de tal forma que si hubieran solicitado más de uno se les asignará, en su caso, el primero que les corresponda según la puntuación obtenida.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

La selección de las personas participantes, una vez transcurrido el plazo de subsanaciones previsto en la anterior base, se efectuará dando preferencia a aquellas que no hubiesen realizado ningún curso de habilitación funcional. En segundo lugar, se atenderá a la mayor antigüedad reconocida en cualquier Administración Pública como personal laboral fijo o temporal, computando los servicios prestados por meses completos a razón de un punto por cada mes.

Los cursos se realizarán con metodología presencial, según se recoge en el Anexo de esta Resolución. Para obtener la habilitación funcional será necesario superar con la calificación de apta/o la prueba o pruebas de evaluación que se determinen y, además asistir a un mínimo del 85% de las horas lectivas.