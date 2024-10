Agentes de la Policía Local de Campo de Criptana muestran su malestar ante "una merma grave" en la calidad del servicio

CIUDAD REAL 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Policía Local de Campo de Criptana han mostrado su malestar y preocupación ante lo que consideran "una merma grave en la calidad" del servicio que prestan.

En nota de prensa, pone como ejemplo que el pasado domingo, 20 de octubre, no hubo servicio de Policía desde las 22.00 hasta las 06.00 horas del día 21 de octubre, hecho inédito hasta la fecha en el municipio, no prestando servicio a la población "por la mala gestión del la corporación".

A ello añade que el sábado día 19 solamente hubo un policía local de servicio en el turno de noche, "con lo que ello conlleva, ya que un solo agente no puede prestar el mismo servicio que prestan mínimo dos agentes y que para una población de 13.000 habitantes es bastante insuficiente".

Asimismo, apunta que todo esto es fruto de la "mala gestión y previsión" que lleva realizando la actual Corporación municipal con la Policía Local año tras año, "la cual no ha sabido gestionar la plantilla, no ha sacado plazas para cubrir las vacantes por jubilaciones y bajas, no ha cumplido los acuerdos a los que llegó con el cuerpo, ni ha mejorado las condiciones laborales ni económicas pactadas".

Bajo su punto de vista, el equipo de Gobierno debería priorizar la seguridad ciudadana de Campo de Criptana y velar también por la seguridad de los propios agentes, "ya que un solo policía de servicio no puede ni garantizar su propia seguridad".

Además, afirman que se deberían cubrir las vacantes existentes y mejorar tanto las condiciones laborales como económicas, tanto como cumplir con todos los compromisos adquiridos con la plantilla de Policía Local.