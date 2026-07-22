Alameda de la Sagra clama contra el asesinato de una de sus vecinas a manos de su pareja: "Ni una más"

Alameda de la Sagra guarda un minuto de silencio por el asesinato de Rosana a manos de su pareja este martes - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Alameda de la Sagra (Toledo) ha guardado este miércoles un minuto de silencio por el asesinato de Rosana, de 45 años y de nacionalidad ecuatoriana, a manos presuntamente de su pareja, un hombre de 48 años de nacionalidad española pero origen ecuatoriano. En la vivienda, cuando sucedieron los hechos, estaban tres de sus cuatro hijos, uno de ellos menor de edad con tan solo 13 años.

Profundo dolor y consternación es lo que sienten los vecinos de esta localidad toledana que hoy se han congregado frente al Ayuntamiento para mostrar su condena por este nuevo asesinato machista. Su alcalde, Rafael Martín Arcicóllar, ha asegurado que han sido dos jornadas, sobre todo la de ayer, "muy duras".

El regidor ha afirmado estar en contacto con la familia de la víctima y ha garantizado que les van a ayudar en todo lo que esté en sus manos. Haciendo referencia a una pancarta que portaba algún vecino en el acto ha subrayado que 'Ni una más'.

De su lado, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha apuntado que hoy "estamos aquí" para rendir "respeto" a Rosana, que ha sido presuntamente asesinada a manos de su pareja. Unos hechos que, ha lamentado, ocurrieron delante de tres de sus cuatro hijos, "el más pequeño solamente de 13 años".

"Es una familia que hoy está rota, es una familia que ha perdido a una madre, a una hija, a una hermana y lo primero que tenemos que hacer es trasladar el cariño y el respeto del Gobierno de Castilla-La Mancha y nuestro más sentido pésame. Y por supuesto, lanzar una condena rotunda a este nuevo caso de violencia machista, que en definitiva es terrorismo machista", ha subrayado la consejera.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, como cada vez que hay un asesinato por violencia machista, se va a personar como acusación popular y pone a disposición de la familia todos los recursos de los que dispone. Además, el Gobierno regional ya está trabajando con la familia para poder gestionar una ayuda para "ese hijo que se ha quedado huérfano siendo menor de edad".

UNA DE LAS TÍAS SE HARÁ CARGO DEL MENOR

La consejera ha confirmado que --probablemente-- una de las tías se haga carga del menor. "Lo ideal es que cuando hay familiares y están aquí", los menores "se puedan quedar en un entorno que es conocido y seguro".

También ha aprovechado para hacer un llamamiento a la "unidad" de todas las instituciones y de toda la sociedad. "No podemos seguir consintiendo que algunos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia machista estén campando a sus anchas y estén cogiendo fuerza. Es hora de poner pie en pared y es hora también de aislar no solamente a quien maltrata, sino a quien ampara a esos maltratadores con sus discursos".

Por su lado, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, ha hecho "una llamada de auxilio" a toda la población. "En Toledo, tenemos más de 2.500 mujeres con orden de protección, protegidas por la Guardia Civil y por la Policía Nacional".

"En las últimas semanas, en la provincia de Toledo, hemos tenido dos asesinatos, dos mujeres víctimas de la violencia de género. Eso quiere decir que necesitamos el apoyo no solo de la Guardia Civil, no solo de la Policía Nacional, no solo de las instituciones, sino que necesitamos el apoyo de los vecinos, de la familia, de todo aquel entorno que en un momento dado es capaz de darse cuenta de aquellas cosas que la víctima nunca vio", ha añadido el subdelegado.

"Solos no podemos hacerlo y necesitamos que de algún modo todo ese entorno, no solo el familiar, comunique inmediatamente porque, además, la Guardia Civil y la Policía, en cuanto recibe una llamada, es prioritario".

A preguntas de los medios, el subdelegado del Gobierno en Toledo ha confirmado que el agresor ya ha salido del hospital y en este momento está detenido.