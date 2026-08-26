Albacete convoca una concentración en señal de apoyo a Ceuta y a sus vecinos el próximo 2 de septiembre

Servicios de limpieza en la playa El Trampolín, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Operarios de limpieza se encargan de barrer y desinfectar el lugar tras el desalojo de la zona. Esta playa se ha convertido en los últimos días en el auténtico epic - Marcos Moreno - Europa Press

ALBACETE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha convocado el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20.00 horas, una concentración con motivo del Día de Ceuta como muestra de apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma y con todos sus vecinos "ante la situación tan complicada que están viviendo".

De este modo, quiere trasladar a Ceuta y a los ceutíes "el sentir, el respaldo y el cariño de los albaceteños, así como su cercanía en un momento especialmente importante para la Ciudad Autónoma y para el conjunto de España", tal y como ha trasladado el Consistorio en nota de prensa.

Con esta concentración, el Consistorio albaceteño se suma a la llamada realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, para que el 2 de septiembre, el Día de Ceuta, se celebre este año desde los 8.132 ayuntamientos españoles para que la Ciudad Autónoma, sus instituciones y, especialmente, sus vecinos, sientan la unidad y solidaridad de todo el país.

El Ayuntamiento de Albacete considera que, ante las circunstancias que está atravesando Ceuta, "es fundamental que el conjunto de los municipios españoles permanezca unido y haga llegar un mensaje inequívoco de solidaridad, afecto y respaldo a los ceutíes".

De este modo, Albacete se une a esta convocatoria nacional para poner de manifiesto que "Ceuta no está sola, y que cuenta con el apoyo de los ciudadanos y de las administraciones locales de todo el país en un momento histórico que afecta tanto a la propia Ciudad Autónoma como al conjunto de España".