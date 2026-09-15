Albacete viaja hasta el siglo XVIII durante la presentación de la histórica 'Batalla de Almansa 1707' en la Feria

Presentación de 'Batalla de Almansa 1707'. - JCCM

ALBACETE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pabellón del Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete ha acogido este miércoles una de las principales citas culturales con las que cuenta Almansa, su recreación de la histórica Batalla de 1707. Un evento que cada último fin de semana de abril permite a miles de visitantes viajar hasta comienzos del siglo XVIII y conocer de cerca uno de los episodios más relevantes de la Guerra de Sucesión Española.

Ha sido el delegado del ejecutivo autonómico en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, el encargado de dar la bienvenida a la decena de recreadores y recreadoras participantes hoy en este evento al que también han asistido representantes municipales, liderados por su alcaldesa, Pilar Callado, y numeroso público que se congregaba ya a las puertas del estand regional minutos antes de la apertura de puertas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Ruiz Santos, además de poner en valor la importancia de dedicar el stand al turismo, ha explicado que este año se ha elegido las recreaciones históricas como eje de comunicación porque "Albacete cuenta con numerosas recreaciones de calidad que cada año tienen mayor peso en la provincia". Asimismo, el delegado ha detallado la colaboración especial del gobierno de Castilla-La Mancha con la Recreación de la Batalla de Almansa por medio de la financiación del nuevo traje del teniente General Carlos Sangil y Lajusticia. Una pieza confeccionada en Albacete que reproduce con exactitud la indumentaria que el citado cargo vestía en la época.

Desde el ayuntamiento, su alcaldesa, Pilar Callado, ha destacado la importancia que tiene para Almansa una celebración que está catalogada como Fiesta de Interés Turístico Regional y que es de carácter internacional puesto que muchos de los recreadores participantes proceden de diferentes partes del mundo. Además, al igual que la Batalla de Waterloo, la de Almansa está considerada por los analistas como uno de los grandes hitos de la memoria histórica de Europa por la firme base histórica con la que cuenta convirtiéndola en una de las más fidedignas del continente.

Callado ha aprovechado su intervención para invitar a las personas asistentes a visitar el municipio, tanto durante la celebración de la Batalla como el resto del año, y lo ha hecho detallando el patrimonio artístico, cultural, histórico y monumental del que presumen, con el Castillo como principal exponente y con un casco histórico también digno de visitar.

Además, la primera edil ha hablado del crecimiento poblacional que ha experimentado durante los últimos años un municipio que cuenta con una industria diversificada en la que el calzado es el principal exponente y donde también destaca la agricultura, y la actividad hostelera y gastronómica tienen un enorme peso.

Durante la presentación, también han tomado la palabra el concejal de la Batalla, Borja López, que ha abordado la base histórica de esta celebración y ha explicado el trabajo que se realiza durante todo el año. "Meses de organización, investigación y trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, asociaciones, recreadores y diferentes colectivos implicados en el proyecto", ha dicho); y el presidente de la Asociación Almansa Histórica 1707, Manuel Olaya, quien ha apuntado que el objetivo de los recreadores y de las recreadoras es el de crear un contexto que permita a las personas asistentes sentir cómo era vivir en aquella época y comprender la importancia de este hecho histórico.

Además, todos ellos, han incidido en la necesidad de continuar divulgando y trabajando de manera unida para seguir haciendo de la Batalla de Almansa un evento referente tras dos décadas de celebración.

Aquellas personas que quieran volver a disfrutar de la presentación pueden hacerlo de manera digital en el canal de YouTube 'Stand JCCM Feria de Albacete'.