El alcalde de El Casar asegura que "se va a dejar la piel" para mantener el gobierno

GUADALAJARA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Casar (Guadalajara), José Luis González Lamola, no va a renunciar a seguir al frente de la Alcaldía de la localidad "en ningún momento" pese a que tenga que gobernar en minoría si no se consigue un nuevo acuerdo, tras la marcha al Grupo No Adscritos de una de las concejalas de Vox.

"Me voy a dejar la piel y la vida para mantener el gobierno", ha dicho.

Esto se produce después de que este mismo parte, el Grupo Municipal Socialista retirada la moción de censura interpuesta un día antes contra Lamola, en la que iban a contar con el apoyo de dos concejalas de Vox que se pasaban al Grupo de No Adscritos pero una de ellas, Olga González, anunciaba finalmente su intención de seguir en la formación de Santiago Abascal.

Hasta hace tan solo unos días, el gobierno municipal de El Casar está conformado por 4 ediles del PP, 3 de Vox y 2 de la formación Contigo El Casar frente a los siete del PSOE y 1 de IU-Podemos que estaban en la oposición.

Sin embargo, en la actualidad, Lamola tendrá que volver a renegociar de nuevo para ver si Vox -que ahora cuenta con dos ediles en vez de tres- va a seguir apoyándole y ver qué pasa con la No Adscrita.

En cualquier caso, este miércoles, el alcalde de El Casar, arropado por el propio presidente del PP en la provincia, Lucas Castillo, y de varios concejales del PP, ha dejado claro que es "un peleón" y que tiene "espaldas" y que si tras dialogar no se alcanza un nuevo acuerdo, tratará de dialogar proyecto por proyecto y "unos saldrán y otros no", ha dicho.

A este alcalde, esta moción de censura frustrada no le ha pillado por sorpresa ya que, según ha dicho, desde agosto de 2023 hay contactos entre el PSOE y Vox con este objetivo. Apenas habían pasado dos meses de las elecciones.

Lamola niega las críticas de inacción vertidas por la ex alcaldesa y actual concejal del PSOE en El Casar, María José Valle, y se las replica asegurando que cuando ellos llegaron al Gobierno había 700.000 euros en facturas y 400.000 en los bancos y se pagaba a proveedores en 220 días, además de un déficit de 2,5 millones de euros y una deuda de 4,5 euros, situación que ellos han tenido que estabilizar económicamente.

De hecho, según ha precisado, han conseguido equilibrar la economia y pagan a 60 días a los proveedores. "No hay ninguna inacción sino enredos en los que no nos van a encontrar jamás", ha señalado.

Lamola admite que ahora queda una situación "complicada", entre otras cosas porque habrá que curar "heridas", pero ha asegurado que su premisa va a ser "mucho diálogo y negociación" para conseguir un pacto global, siendo su intención hablar con Vox y Contigo El Casar para ver si son capaces de sacar adelante un nuevo acuerdo.

"Si no fuéramos capaces, gobernaríamos en minoría, pero lo que hay que hacer es hablar mucho", ha reseñado.

De momento, toca esperar al menos unos días porque, entre otras cosas, la concejal No Adscrita está de viaje, pero si van a mantener contacto con Olga González.

"Me voy a dejar la piel y la vida para mantener el gobierno y voy a intentar que todos los grupos nos dediquemos a buscar el bienestar de los vecinos y no nos dejemos engatusar", ha dicho, insistiendo en que se considera una persona "persuasiva y peleona" que va a trabajar por ello.

Sabe que la labor no va a ser fácil, pero está convencido de que las cosas se pueden reconducir y va a intentarlo. "En estos casos hay que buscar puntos de encuentro porque de desencuentro los vas a tener si o sí", advierte.

Lamola ha dicho desconocer lo que habían negociado estas concejales.

Sin embargo, ha dejado también claro que si llegan a un nuevo acuerdo con Vox se tendrán que fiar y "si nos vuelve a pasar lo mismo, veremos como cruzamos ese puente", ha subrayado.

Hasta ahora, las dos concejalas de Vox, una de ellas ya No Adscrita, estaban liberadas y con tareas de responsabilidad, y cobraban del entorno de los 20.00 euros al año.

Por su parte, el presidente del PP en la provincia, ha pedido al PSOE que pida perdón y disculpas por su actitud y por la situación "tan lamentable que están viviendo los vecinos de El Casar y de la provincia".

Ha reclamado alturas de miras y ha lamentado que el único interés de las filas socialistas sea "el poder por el poder".