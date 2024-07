Alcalde de Gamonal solicita a Gregorio que evite la reapertura del Hotel Jake y éste le pide "tranquilidad"

TOLEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Gamonal, Álvaro Jerónimo, ha solicitado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina que escuche a los gamoninos y gamoninas, que actúe "con firmeza" y evite la reapertura del "mal llamado Hotel Jake". De su lado, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha enviado un mensaje de tranquilidad a su homólogo de Gamonal. "Estaremos muy vigilantes para que no haya actividades diferentes de las que van a registrar en la Junta".

Así lo ha manifestado después de la reunión que ha mantenido con el alcalde, José Julián Gregorio, tras conocerse esta semana la concesión de licencia para el desprecinto de este negocio que llevaba clausurado desde febrero de 2022, según ha informado el ayuntamiento de Gamonal en nota de prensa.

"No estamos pidiendo que se cometa ninguna ilegalidad, pero sí que se llegue hasta la última posibilidad de paralizar que se abra", ha continuado el alcalde de Gamonal, quien ha elevado a Gregorio lo que ha considerado que "no es un capricho mío, ni de un equipo de Gobierno, sino un clamor popular". Por lo pronto, Jerónimo ha calificado como positivo que finalmente se haya decidido que el negocio no abra hasta que no esté todo en orden desde el Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Talavera, "algo que hemos pedido en reiteradas ocasiones y parece que al final nos han hecho caso".

En este sentido, Jerónimo ha recordado que el Ayuntamiento de Talavera es el competente en esta materia y, por tanto, "es quien tiene que actuar al respecto". Así, ha manifestado que "no entendemos por qué el concejal de Urbanismo ha corrido tanto para quitarse la pelota de encima y esta pelota ha venido a caer de golpe dañando la sensibilidad de todos los gamoninos".

El alcalde gamonino ha recordado que ésta fue una de las principales cuestiones que puso sobre la mesa a José Julián Gregorio en la primera reunión que mantuvieron el pasado verano y que estuvo seguida de una visita de su concejal de Urbanismo con Jerónimo y asociaciones de la EATIM para abordarla. En ese encuentro, "se nos dio la palabra de que esta actividad no iba a contar con la correspondiente licencia y ahora nos llevamos un jarro de agua fría con esta noticia".

MANO TENDIDA

Tras esta reunión con Gregorio, el alcalde de Gamonal ha reiterado la "mano tendida" al Gobierno de Talavera para "defender los intereses de todos esos gamoninos y gamoninas que viven, trabajan o desarrollan su proyecto de vida aquí", al tiempo que ha sostenido que "todos los pasos que no vayan a favor de mantener el cierre se encontraran frontalmente con todo el pueblo de Gamonal". En un principio, "el alcalde de Talavera también nos ha mostrado su máxima colaboración en este sentido", por lo que espera que esta situación pueda solucionarse finalmente en beneficio de los gamoninos y gamoninas.

"Todos somos conocedores en el pueblo de los problemas que ha ocasionado, especialmente de seguridad", del mismo modo que ha defendido que "no queremos que abra sus puertas un negocio que da una imagen nefasta a un pueblo que tiene muchísimas bondades de las que presumir y que vender a los visitantes". Igualmente, ha recordado que a pocos metros del Hotel Jake se encuentran el colegio, la guardería y el Centro Social Polivalente que utilizan a diario niños, adolescentes, mayores y miembros de asociaciones.

Finalmente, el alcalde de Gamonal ha señalado que durante la anterior legislatura, con Tita García en el Gobierno talaverano, "se trabajó de forma incansable, minuciosa y exhaustiva para contribuir con el sentir popular" y que ha conseguido prorrogar desde el 4 de febrero de 2022 el cierre de este negocio.

Desde el momento que se supo que el Hotel Jake volvía a abrir sus puertas, a finales de 2021, el pueblo al unísono se plantó ante esta situación y obtuvo la alianza del Consistorio gamonino y talaverano para atajarla. De este modo, el primer edil de Gamonal ha avanzado que los vecinos van a estar "alerta" ante cualquier movimiento.

De su lado, el alcalde, José Julián Gregorio, ha enviado un mensaje de tranquilidad a su homólogo de Gamonal, Álvaro Jerónimo, tras la inquietud que existe en la EATIM por la próxima reapertura de un hotel, y le ha reiterado que desde Talavera "vamos a estar muy vigilantes para que la empresa cumpla y se adapte a prestar un servicio como hotel", que es como aparece en la licencia y ése es el fin con el que se van a registrar en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Tanto el alcalde, como el concejal de Urbanismo, Benedicto García, le han dejado claro que desde el Ayuntamiento talaverano "no vamos a permitir que se ejerza ningún tipo de actividad que no venga aparejado con la licencia", para lo que desde el Ayuntamiento se cooperará para comprobar que el hotel funciona con el servicio que tiene solicitado.

Gregorio ha explicado que la reunión ha transcurrido en un clima de cordialidad y entendimiento y el alcalde le ha mostrado su apoyo y ayuda para con los vecinos de Gamonal que ha trasladado en la persona de Álvaro Jerónimo.