Alcalde de Miguelturra ambiciona colocar a su Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional

MIGUELTURRA (CIUDAD REAL), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, no cierra la puerta de la ambición en cuanto a la icónica fiesta del Carnaval de la localidad, cita con la vitola de Interés Turístico Nacional con cuya premisa no descarta iniciar el camino para conseguir subir un escalón más y colarse en el listado de festividades españolas con la etiqueta de Intéres Turístico Internacional.

En una entrevista con Europa Press, Mohíno ha reclamado que en todo caso la consecución de este tipo de declaraciones debería ir aparejada a un mayor reconocimiento por parte de las administraciones.

"No entendemos que nos tenga que pagar nadie la fiesta, pero sí un apoyo. Esto lo he planteado allá donde he ido, en Diputación, en la Junta. Y es que estas figuras y estas fiestas deberían tener una repercusión en cuanto al apoyo de las administraciones", ha reivindicado.

Con todo, ha sacado pecho por la inercia del Carnaval de su ciudad, que "año tras año se consolida". El trabajo ahora pasa por consolidar una cita "más segura, más limpia y con una proyección cada vez mayor".

En su opinión, hoy por hoy "hay pocos rincones de España donde no se conozca este Carnaval" gracias sobre todo al trabajo de las peñas, "que se organizan de manera estupenda" y ante lo que el Ayuntamiento lo único que tiene que hacer es "prestar apoyo".

Un apoyo que se tradujo en una pequeña subida de la consignación presupuestaria el pasado año, algo que se repetirá en el próximo ejercicio.

"Intentaremos seguir subiendo para incorporar mejores actuaciones, mejores servicios, para seguir creciendo y seguir proyectándonos", ha indicado el alcalde.

En un momento en que el Ayuntamiento está inmerso en la búsqueda de pregonero, ha indicado que la intención es seguir trabajando junto a la Asociación de Peñas, "con quien se toman todas las decisiones y quien va marcado año tras año el camino".

Volviendo a la declaración de Interés Turístico Internacional, ha señalado que es algo que "está en el horizonte".

"Es algo que se puede valorar. No cierro puertas a que podamos serlo, pero conforme se va subiendo de escalón, se van complicando las cosas", ha señalado Mohíno, quien en todo caso defiende que la fiesta churriega ya suscita interés a nivel mundial.

De forma paralela a la celebración, pretende seguir desarrollando el Museo del Carnaval, incorporando exposiciones y convirtiéndolo en "un punto de encuentro"; al tiempo que quiere apuntalar las relaciones carnavalescas con otros municipios, como es el caso de Tarazona de La Mancha.