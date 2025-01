El alcalde de Valdepeñas confía en que los presupuestos saldrán adelante y destaca el crecimiento del municipio

CIUDAD REAL 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha señalado que "no tiene ninguna prisa" en aprobar los presupuestos generales para el presente año 2025, aunque confía en que saldrán adelante al incorporar algunas de las peticiones con las de Unidas por Valdepeñas o el concejal no adscrito.

El regidor municipal, que ha mantenido el encuentro anual con los medios de comunicación de la localidad, ha querido destacar en un primer lugar los buenos datos con los que Valdepeñas ha cerrado el 2024, con un paro sobre población activa por debajo del 9,75%, con un descenso del paro juvenil, la creación de 52 actividades económicas nuevas este año, el aumento de la demografía de la ciudad y la expansión de la zona comercial norte, que ha recordado que se desarrolló supeditada a la creación de una nueva plaza, con la que la mayoría de grupos de la oposición de mostraron en contra, según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

Sobre los presupuestos, ha señalado que no tiene ninguna prisa al estar ya consolidados, aunque haría falta la abstención el apoyo del resto de corporación para sacar adelante puntos con las inversiones provenientes de fondos europeos.

"¿Va a haber presupuestos? Pues no lo sé, pero no tengo ninguna prisa", ha remarcado Martín, apuntando que "voy a necesitar el voto, fuera de los presupuestos, en el caso de que, si fuéramos afortunados, y creo que sí, con los fondos europeos y hay que aportar el 1%, pues si tienen valor que digan que quieren perder 15.000.000 de euros de Europa o que no acabemos el Plan de Tormentas, que lo digan ellos".

El alcalde ha criticado que la oposición no se haya sentado a dialogar, como es el caso del PP, o que Unidas por Valdepeñas "se hayan cachondeado de nosotros", apuntando que después de numerosas reuniones y de incluir sus propuestas en los presupuestos aún no se hayan mostrado a favor de los mismos.

También ha criticado una cuenta anónima de Twitter, afín a estos últimos, para criticar al concejal no adscrito acusando de "comprar votos" por llegar a acuerdos.

En relación a las arcas municipales, Martín ha manifestado que las cuentas del Ayuntamiento de Valdepeñas han conseguido bajar a lo largo de estos años una deuda pública que heredó del 120% del PIB al 17%, pero señala que cualquier gobierno futuro tendrá que equilibrar las cuentas con la presión fiscal para sostener servicios, que no son competencia municipal, como la Escuela de Música y Danza, el Centro Municipal de Mayores del Lucero o la Escuela Infantil de Cachiporro, cuyo mayor coste sostiene el Consistorio dedicando cerca de 1.000.000 de euros anuales.

PROYECTOS EN MARCHA

Jesús Martín ha enumerado diferentes proyectos que se encuentran en marcha para este 2025 como la pista de atletismo de La Molineta, la expansión de la zona comercial norte, la digitalización de la red de abastecimiento de agua potable, una inversión millonaria conseguida a través de una subvención para el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas, el paso subterráneo de la calle Alegría, la ampliación de la boca de Puente El Hierro y el avance de las gestiones del proyecto del Parque Fluvial, que se prolongará durante varios años hasta que sea materializado.

Por último, se ha referido a los establecimientos comerciales de la Plaza Constitución que recogieron 6.000 firmas para mantenerse en ese inmueble, de titularidad municipal, hasta que comiencen los trabajos de demolición a mediados del próximo mes de marzo para llevar a cabo la ampliación de la plaza y crear una nueva salida más segura al parking.

Martín ha recordado que los contratos expiraron el pasado 31 de diciembre y no se han renovado.

"Antes de que llegaran las últimas firmas nosotros les notificamos que el día 23 [de diciembre] podían pasarse a ver los nuevos contratos y se les pasó copia, y contestaron que no tenían tiempo suficiente, y les pusimos de fecha el 8 de enero y no se han presentado a firmar.

Consecuencia, pues he pedido un informe a los servicios jurídicos para ver que tengo que hacer a partir de ahora.

Pero que quien les firmó que sepa que para los que les pidió el apoyo ellos no han querido firmar y el Ayuntamiento no ha tenido ningún inconveniente".

El regidor municipal ha incidido en que el proyecto de ampliación de la plaza va incluido en el Plan de Ordenación Municipal (POM) y será una realidad en el futuro, "estando el gobierno que esté".