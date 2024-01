Alcaldes del PP de C-LM firman el manifiesto "por la igualdad de los españoles" y dicen "basta ya" a Pedro Sánchez

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes del PP de Castilla-La Mancha han firmado este sábado el manifiesto "por la igualdad de todos los españoles". Un manifiesto con el que, según el presidente provincial del Partido Popular y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, "decimos basta ya, porque queremos una España de ciudadanos libres e iguales, queremos una España constitucional y una España donde los toledanos no sean más que nadie, pero tampoco menos que nadie".

"Por eso estamos aquí los alcaldes de la provincia de Toledo, que nos unimos a los más de 3.300 alcaldes de toda España que hoy vamos a firmar un manifiesto en favor de la igualdad de todos los españoles y en contra del chantaje de los separatistas y de un Partido Socialista que se ha salido totalmente de los principios constitucionales", ha explicado el presidente provincial del PP.

Velázquez se ha mostrado convencido de que "ese es el sentimiento y la preocupación de miles españoles que se levantan cada día para cumplir con sus obligaciones y que no quieren ser más que nadie, pero sobre todo no quiere ser menos" y ha remarcado que "no podemos tolerar que el Gobierno de España, por un exclusivo interés personal, esté entregando España, la Constitución y lo más grande que tenemos, que es la igualdad, a los independentistas".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno socialista de Sánchez se está entregando "a una persona que no puede pisar España, porque si hoy pisara este país directamente sería encarcelado", por eso ha incidido en la necesidad de evitar "que se garanticen unos privilegios a una serie de personas, aceptando su chantaje, en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de todo un país".

"Volvemos a decir basta ya a un Gobierno de España y a un presidente socialista que ha provocado un engaño masivo a toda la nación y, especialmente, a sus votantes", ha añadido Velázquez, quien ha valorado la importancia de un manifiesto que "representa una voluntad inequívoca de que los españoles queremos seguir siendo iguales".

Desde Guadalajara, el presidente del PP y senador, Lucas Castillo, ha leído el manifiesto en un acto que ha tenido lugar en la Plaza de España de la capital donde ha querido dejar claro que "tanto la Ley de Amnistía que se está tramitando en las Cortes, como el resto de privilegios que el independentismo está imponiendo como condición para sacar adelante las votaciones en el Congreso de los Diputados, ponen de relieve una grave alteración de las reglas de juego democráticas".

Tal y como figura en el manifiesto, Castillo ha asegurado que "el actual Ejecutivo central ya no sitúa el interés general por encima de todo, sino que antepone las exigencias con las que las formaciones separatistas le vayan extorsionando en cada momento; es por ello que queremos y debemos manifestar nuestra profunda preocupación por la degradación institucional a la que estamos asistiendo, puesto que supone un flagrante deterioro de nuestro Estado de derecho, ataca los principios constitucionales más básicos y compromete la viabilidad de todos los niveles de administración del Estado, incluido el municipal que nosotros representamos".

En vísperas de la concentración que tendrá lugar este domingo en la Plaza de España de Madrid, los alcaldes del Partido Popular de Albacete, encabezados por el presidente provincial del PP y alcalde de la capital, Manuel Serrano, han reiterado hoy su compromiso con la igualdad de todos los españoles, que "se está viendo comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando para lograr los votos de los independentistas que garanticen su continuidad en el Gobierno de España".

Por su parte, el secretario general del PP de Albacete, Bernardo Ortega, ha instado al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a que sea "coherente" con sus palabras, y el próximo día 30 dé las instrucciones precisas a los ocho diputados de su partido que representan a la región para que "frenen" en el Congreso la aprobación de la Ley de Amnistía.