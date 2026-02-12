Alcónez (UGT) pone en valor la labor de los sindicatos: "El sindicalismo no está de capa caída"

La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha aprovechado la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para hacer balance y exponer los retos del año 2026, para poner en valor la labor de los sindicatos. "El sindicalismo no está de capa caída", ha defendido la líder de sindical en respuesta al "mantra continuo de la extrema derecha". Dicho esto, ha querido poner de manifiesto que los sindicatos se financian de las cuotas de sus afiliados.

Alcónez ha hecho hincapié en que donde están los sindicatos, "hay mejores y mayores condiciones de trabajo, hay más prevención de los riesgos y hay menos accidentes". "Eso es una realidad", ha enfatizado la secretaria regional de UGT.

Por eso, ha dicho, en Castilla-La Mancha hay que reforzar la presencia del sindicato en las pequeñas empresas y extender así "el conocimiento de los derechos, de la cultura preventiva y de la dignidad en el trabajo".

También ha estimado que UGT cuenta con casi un millón de afiliados y afiliadas. "¿Cuántas organizaciones pueden decir eso?", se ha preguntado Alcónez.

Asimismo, ha querido tener un especial reconocimiento y agradecimiento para los delegados y delegadas de UGT porque son los que cada día hacen, "a través de su lucha", que se sigan consiguiendo mejoras para las personas trabajadoras de la región.