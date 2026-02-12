Alcónez (UGT) destaca el consenso político y social del Estatuto de Castilla-La Mancha: "Tiene que salir adelante"

La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha destacado este jueves el consenso político y social en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados. "El estatuto tiene que salir adelante", ha apostillado la líder sindical.

Así ha reaccionado Alcónez a la enmienda registrada por el Grupo Popular en el Congreso al Estatuto autonómico, para que no se incremente el número de diputados en el Parlamento de esta comunidad, pese al acuerdo inicial que salió de las Cortes autonómicas.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance y exponer los retos del año 2026, Alcónez ha recordado que la reforma del estatuto blinda el diálogo social, algo "importantísimo", ha dicho.

Además, ha rememorado que el texto del estatuto está consensuado y para UGT, ha recalcado, ese "compromiso se debe cumplir". "El estatuto tiene salir adelante", ha finalizado.