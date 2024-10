Aprobadas las nuevas bonificaciones fiscales a los vehículos 'eco' y cero emisiones de Cuenca

CUENCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción metálica para introducir las bonificaciones a los vehículos 'eco' y cero emisiones, atendiendo de esta forma una petición del sector automovilístico.

El punto de partida de esta propuesta fue una moción presentada por el Grupo Popular y aprobada por el resto de la Corporación Municipal. Sin embargo, al final los 'populares' se han abstenido, ya que la propuesta del equipo de Gobierno incluía una subida del tipo de gravamen que afectaba al resto de vehículos.

Para corregirlo, el PP ha intentado que se aprobara una enmienda al texto, para eliminar dicha subida, que no ha salido adelante. El equipo de Gobierno socialista ha alegado que no era posible porque estarían incumpliendo el Plan de Ajuste al que está sometido el Ayuntamiento y que limita las bonificaciones si van a suponer una merma de ingresos, algo que ocurría, según sus datos, si no se modificaba el tipo.

El PP, a través de su concejal Juan Guadalajara, ha lamentado que el Ayuntamiento "prime la recaudación sobre los aspectos medioambientales" y ha augurado en cualquier caso que esta modificación tendrá una vida "corta", ya que se trata de un mercado que está en pleno proceso de cambio.

Cuenca en Marcha y Cuenca nos Une han votado a favor de la modificación fiscal, mientras que Vox ha sido el único partido que ha votado en contra.

Este partido ha abogado porque la bonificación fuera menor para no tener que tocar el tipo y ha alertado de que hay estancamiento en el mercado los vehículos eléctricos, algo a lo que el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha respondido que en dos días se inaugura en Cuenca una planta de componentes para este tipo de automóviles.

OTRAS MODIFICACIONES FISCALES Y NUEVO CALLEJERO FISCAL

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento del mes de octubre ha aprobado una modificación de la tasa por servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos para adaptarla a las nuevas normativas.

También ha salido adelante la modificación de la tasa por ocupación de vía pública a la instalación de cajeros y ventanas de despacho en fachadas, con una actualización del módulo básico que pretende doblar la recaudación hasta los 18.000 euros.

En esta ocasión el PP ha votado en contra, alegando que supondrá que haya menos cajeros en vía pública, perjudicando a los usuarios más mayores, mientras que Vox ha advertido de que las entidades bancarias repercutirán esa subida en comisiones para los clientes.

En esta sesión también se ha actualizado el callejero fiscal para ajustarlo a la realidad urbanística de la ciudad, que mantiene cinco categorías y supone la subida de nivel de alguna de ellas.

Vox se ha abstenido porque "todos los cambios han sido hacia arriba, ninguna calle reduce su categoría".

Por su parte, el PP ha cuestionado el estudio licitado a una empresa privada y al igual que Vox, tampoco entiende que no haya calles que hayan bajado y para comprobarlo el concejal Álvaro Barambio ha invitado al Equipo de Gobierno a salir a la calle "y fijarse en los carteles de se vende de los locales comerciales de la ciudad".

CANCELACIÓN DE DEUDA CON LA CAIXA

Otro punto destacado del Pleno ha sido la amortización y cancelación de la deuda de un préstamo con La Caixa.

El importe liquidado asciende a 1,7 millones y reducirá la deuda financiera a 33 millones de euros a final de año, según los datos aportados por el concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero.

Durante el debate el PP ha lamentado que es "a base de no ejecutar el presupuesto" cómo están reduciendo esta deuda.