Aprobado el convenio de Junta con Diputación de Guadalajara para poder consolidar el transporte sensible a la demanda

Toledo, 12 de mayo de 2026.- El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha informado de los acuerdos alcanzados en Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. (Fotos: A. Pérez Herrera // JCCM) - A.PEREZ HERRERA/JCCM

GUADALAJARA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio para poder firmar junto con la Diputación de Guadalajara la consolidación del transporte sensible a la demanda en esta provincia, tal y como ha señalado el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

La Diputación de Guadalajara aportará un millón de euros a este acuerdo respecto al transporte sensible a la demanda en la provincia, que además "está dando muy buenos resultados en lo que ya está en marcha", ha señalado Hernando en nota de prensa.

Los cuatro servicios en la Sierra Norte de Guadalajara y el Señorío de Molina "hoy ya permiten" abarcar a casi 60.000 personas que cubren una extensión de más de 165 municipios, casi 370 núcleos de población, lo que abre la puerta a relanzar "la segunda versión del transporte sensible a la demanda en la Serranía Alta, que también se va a poner en marcha próximamente en la Serranía Baja", ha avanzado Hernando.

Además, este año se va a implementar en nuevas zonas como es el caso de la Sierra del Segura en Albacete, que afecta también a Letur y en la zona de Almadén, en la comarca de La Jara.

CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Además, el Gobierno regional ha aprobado una adenda al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cuenca para poder llevar a cabo inversiones en el barrio de Tiradores y también en el barrio de Los Moralejos.

En primer lugar, la inversión en el barrio de Tiradores responde a la necesidad de abordar "una actuación integral en una de las zonas con mayor antigüedad y complejidad urbanística de la ciudad de Cuenca".

"Se trata de un barrio desarrollado históricamente con una trama urbana irregular, fuertes pendientes y dificultades de accesibilidad que han condicionado tanto su mantenimiento como su modernización a lo largo de todo este tiempo", ha descrito el consejero.

Con este acuerdo se podrá "corregir esos déficits acumulados durante décadas y favorecer la cohesión territorial, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de este barrio".

Por otra parte, la inversión en el barrio de Los Moralejos se enmarca en actuaciones de mejora y mantenimiento necesarias, que requieren intervenciones para garantizar su adecuada conservación.