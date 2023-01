Archivada la denuncia del candidato de Podemos contra el alcalde de Yebes y el concejal de Urbanismo

Podemos afirma que no significa que no exista incumplimiento de la normativa que pueda suponer infracción administrativa



GUADALAJARA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Guadalajara ha archivado la denuncia por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por funcionario público que Juli Amadeu Àrias i Burdeos interpuso en representación de Podemos contra el alcalde de Yebes, Migueñ Cócera, y Vidal Gaitán, concejal de Urbanismo del municipio.

El alcalde de Yebes ha indicado que hace cuatro meses el candidato de Podemos a la Alcaldía de este municipio se rodeó de cámaras y periodistas para "conseguir el titular que buscaba y alardear de una infamia" y ha lamentado el intento del denunciante de "dejar en mal lugar al Ayuntamiento, a funcionarios y a una empresa que cumple con sus responsabilidades" con la vieja treta del "calumnia que algo queda", aunque al final "el tiempo se ha encargado de poner a cada uno en su sitio", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"El Ministerio Fiscal entiende que los hechos no son constitutivos de prevaricación administrativa y tampoco ha quedado acreditado que sean constitutivos de un delito de falsedad. Por todo ello, acuerda el archivo de las actuaciones por entender que los hechos no son constitutivos de infracción penal", señala.

Es parte del decreto dictado por la Fiscalía Provincial de Guadalajara tras las diligencias de investigación penal tramitadas por este órgano a raíz de la denuncia presentada el pasado 7 de septiembre por Juli Amadeu Àrias i Burdeos contra Cócera y Gaitán por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental por funcionario público.

En dicho decreto, esta institución infiere que las investigaciones del Ministerio Fiscal "no pueden ser prospectivas ni dar lugar a una instrumentalización de la administración de justicia con procesos de judicialización de la vida política".

A este respecto, Cócera ha recordado que este no es el primer intento de judicializar la vida política ya que con anterioridad lo hizo el Partido Popular sin éxito para impedir el comienzo del curso en la Escuela Infantil o la cesión de las instalaciones del colegio al Gobierno regional.

Al respecto, Vidal Gaitán ha calificado de "malas artes y juego sucio" la maniobra del candidato de Podemos a la Alcaldía de Yebes con la única intención de "difamar y mentir".

Del mismo ha dicho que no ha sido capaz de aportar ni una sola idea en positivo para mejorar el municipio y carece de criterio para gestionar este o cualquier otro ayuntamiento. "Lo único que sabe es hacer ruido, retorcer la verdad y mentir a los vecinos a sabiendas. Personas como esta no pueden encabezar una candidatura ni representar como concejal a sus votantes".

El concejal de Urbanismo ha insistido en que los vecinos de Yebes y Valdeluz "no pueden normalizar este tipo de actitudes y comportamientos deleznables" y ha trasladado al denunciante una petición. "Si tuviera un mínimo de dignidad renunciaría a ser candidato y pediría perdón por tratar de engañar a sus vecinos, pero su catadura moral no se lo permite', ha aseverado Gaitán. Que ha asegurado que durante estos meses 'hemos estado muy tranquilos, porque aquí no había nada que ocultar".

LOS HECHOS

Los hechos a los que se refirió la denuncia tuvieron lugar el 24 de diciembre de 2021 al declararse un incendio en una vivienda de la calle Río Sorbe, en el casco urbano de Yebes.

El archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía demuestra, según el Ayuntamiento, que ni los hidrantes se encontraban en mal estado, ni se obviaron los registros y revisiones de estos equipos por parte de la empresa encargada del Ciclo Integral del Agua, ni se tardaron 18 horas en apagar el fuego, tal y como denunció el candidato de Podemos a la Alcaldía de Yebes.

Cócera ha recordado que el jefe de la dotación de bomberos que se desplazó al lugar del siniestro en ningún momento puso en cuestión el estado de la red de suministro de agua, tal y como evidenció el informe del Consorcio Provincial de Bomberos. "Porque no todo vale en política. este modo de actuar evidencia que hay que tener cuidado con este señor", ha insistido.

En este sentido, Gaitán ha recordado que el actual equipo de Gobierno lleva tres mandatos consecutivos trabajando por y para por este municipio gracias al respaldo mayoritario de los vecinos. "Ojalá este individuo nunca llegue a ser concejal, algo que tienen meridianamente claro nuestros ciudadanos", ha sentenciado.

Al respecto, el alcalde de Yebes ha afirmado que "Podemos y su candidato solo velan por su propio interés y nunca han defendido los intereses de los vecinos".

VALORACIÓN DE PODEMOS

De su lado, el candidato de Podemos a la Alcaldía de Yebes, Juli Amadeu, ha dicho que Cócera y Gaitán tratan de no perder las elecciones, "mientras desde Podemos velamos por la transparencia y por los intereses vecinales".

"Seguiremos defendiendo los intereses de la comunidad vecinal, codo con codo, y asegurándonos de que se cumplen las normativas, revisando contratos y proponiendo mejoras para ambos núcleos de Yebes", ha señalado, para añadir que "lo correcto es actuar frente a cualquier atisbo de corrupción y, con independencia de las resoluciones judiciales, insistiremos en la labor de controlar la gestión política municipal".

Bajo su punto de vista, aunque la resolución de la Fiscalía provincial de Guadalajara no haya apreciado infracción penal, no significa que no exista incumplimiento de la normativa que pueda suponer infracción administrativa.

En este sentido, afirma que la resolución indica que se puede "acudir en su caso a la jurisdicción que corresponda", y ha aclarado que, "lo que sí queda claro es que hay una falta de transparencia en los procedimientos y en la publicación de la información, porque hasta que no se la han requerido al Ayuntamiento de Yebes y han tomado la palabra de un trabajador, no se ha podido esclarecer la cuestión, cuando todo esto debería ser información pública".

"Sentimos un gran orgullo del trabajo municipalista que estamos realizando", ha señalado, para considerar que "parece que se hayan invertido los papeles entre gobierno y oposición local" y contraponer la "actitud propositiva de la candidatura de Podemos en el municipio frente a la defensiva de Cócera y Gaitán, "a los que les preocupo más yo como candidato, al parecer, que gobernar con seriedad y exigir con firmeza los compromisos de la Junta".