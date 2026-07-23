Artecam reivindica en el Día de los Abuelos el derecho de las personas mayores a seguir decidiendo sobre su vida

Archivo - Anciana, tercera edad, dependencia, residencia, - JCCM - Archivo

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Residencias y Servicios de Atención a las Personas Mayores de Castilla-La Mancha (Artecam), con motivo de la celebración del Día de los Abuelos, ha recordado que el mejor homenaje que puede hacerse a las personas mayores, sean o no abuelos, es respetar su derecho a seguir decidiendo sobre su propia vida.

La asociación advierte de que, con demasiada frecuencia, la sociedad identifica el envejecimiento o la necesidad de apoyos con una pérdida de capacidad para decidir. "Esa mirada, basada en estereotipos asociados a la edad, hace que muchas personas mayores dejen de ser escuchadas, que otros hablen por ellas o que se tomen decisiones sin contar con su opinión".

"Una persona mayor no deja de tener criterio por cumplir años ni por necesitar ayuda. Puede requerir apoyos para determinadas actividades de la vida diaria y seguir siendo plenamente capaz de decidir cómo quiere vivir, qué prefiere o qué es importante para ella", afirma el presidente de Artecam, Juan Carlos Vereda.

El presidente de la asociación recuerda que preservar esa capacidad de decisión constituye uno de los principios fundamentales de la Atención Centrada en la Persona, modelo que sitúa la voluntad, las preferencias y la historia de vida de cada usuario en el centro de los cuidados.

Artecam alerta de que muchas conductas aparentemente cotidianas contribuyen a limitar la autonomía de las personas mayores. Hablarles como si fueran niños, responder en su lugar, decidir sin consultarles o dar por hecho que ya no pueden opinar son actitudes edadistas que, aunque a menudo pasen inadvertidas, terminan debilitando su capacidad de participación y su condición de ciudadanos de pleno derecho.

"La necesidad de apoyos nunca puede convertirse en una excusa para sustituir la voluntad de una persona. Antes de decidir, hay que contar con ella", subraya Vereda.

La asociación considera que combatir esta forma de discriminación exige un cambio cultural, pero también consolidar modelos de atención que refuercen la autonomía personal, promuevan la participación activa de las personas mayores y respeten su capacidad de decisión, con independencia de su edad o de su grado de dependencia.

Asimismo, reclama que este compromiso se refleje también en las políticas públicas, impulsando recursos y servicios que favorezcan la autonomía y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas mayores.

"El Día de los Abuelos nos invita a agradecer todo lo que hicieron por nosotros. El mejor modo de hacerlo es seguir reconociéndolos como personas con derechos, con voz propia y con capacidad para decidir sobre aquello que afecta a su vida. Ese es el reconocimiento que cuenta los 365 días del año", concluye Vereda.