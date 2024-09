Asfaltar caminos a pedanías, más seguridad y soluciones ante lluvias torrenciales, proyectos de Hellín en este mandato

HELLÍN (ALBACETE), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha desgranado algunos de sus objetivos como primer edil de la ciudad para lo que le resta de mandato, poniendo el foco en un ambicioso plan de asfaltado de caminos para mejorar las comunicaciones entre sus doce pedanías, la mejora de la capacidad de evacuación de lluvia cuando cae de forma torrencial o la implementación de nuevas medidas de vigilancia para mejorar la sensación de seguridad.

En una entrevista con Europa Press, Serena ha explicado sobre el primer objetivo que la localidad tiene un término municipal de 712 kilómetros con muchas pedanías, por lo que tiene entre sus objetivos apostar por las comunicaciones, actuando en caminos y carreteras para tener las vías "en buenas condiciones".

Para ello ya está buscando una línea de financiación europea para iniciar un ambicioso plan de asfaltado de caminos rurales, "una inversión importantísima, la más grande que se puede hacer en una legislatura".

Reasfaltar lo ya asfaltado en Isso "hace 30 años" o alquitranar por primera vez en caminos como los de Agramón es la intención del alcalde, teniendo en cuenta que se trata de caminos que dan acceso a explotaciones agrarias. Ha tasado en cerca de 500 los kilómetros susceptibles de ser renovados, empezando por una primera tanda de 100 para hacer una previsión plurianual que venga a rematar esta propuesta.

Una iniciativa que ayudaría "no solo a las pedanías sino también al desarrollo económico" de toda la ciudad, ya que se consigue apuntalar una buena comunicación entre terrenos, y podría allanarse el camino para la atracción de empresas e industrias de transformación agroalimentaria, "que es lo que da valor añadido al producto".

Apuesta en este punto por atraer a este tipo de industrias para darle ese valor añadido a lo que nace de las tierras hellineras, por lo que abre la puerta a la llegada de "envasadoras o conserveras" que quieran instalarse en la localidad.

"Mejoraría mucho tanto la vida de las personas que viven allí como de las empresas y agricultores que trabajan", ha abundado.

MÁS SEGURIDAD

El alcalde de Hellín plantea como reivindicaciones aumentar la seguridad en el municipio, ya que los problemas de delincuencia van al alza, "en la línea" de lo que ocurre en el resto de la región y provincia.

En lo que le compete, ha avanzado que ya se han instalado ocho cámaras de seguridad en el centro de la ciudad que no solo vigilan sino que detectan matrículas, de cara a "darle servicio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Ahora, la intención es instalar otras ocho cámaras con las mismas características para "mejorar la sensación de seguridad que tiene la gente". Recursos "en los puntos más sensibles de la ciudad" como el casco antiguo y el acceso al mismo, con más instalaciones "en las zonas de más aglomeración".

Una iniciativa en la línea de la que ha venido a denominar 'Hellín Seguro' y que sirvió para instalar el pasado verano placas de identificación de matrícula en todas las pedanías y diseminados. Hay aquí un total de 500 placas de localización que ofrecen a la Guardia Civil toda la información de las viviendas situadas en zonas de campo.

PREPARARSE ANTE LA LLUVIA

En otro orden de cosas, el alcalde se ha referido a la cada vez mayor frecuencia de lluvias torrenciales que afectan al municipio y que desde principios de septiembre generaron una situación "muy complicada".

El trabajo se centra ahora en explorar toda la ayuda a nivel nacional, regional o provincial que el Ayuntamiento pueda recabar y, más allá, se están elaborando informes detallados de cómo han afectado el paso de las últimas DANAs.

"Tenemos que acostumbrarnos, las tres últimas veces que ha llovido, ha llovido en forma de tormenta, y las tres han causado daños. Cada vez hay menos lluvia de la que no hace daño. Tenemos que planificar y desarrollar la ciudad en ese sentido", ha propuesto el alcalde.

De este modo, se están buscando líneas de financiación europea para "plantear nuevos colectores pluviales" que vengan a mitigar los daños que provocan las tormentas. "Es imposible que los colectores de ahora, que datan de los 80, den abasto".

En definitiva, su intención es recoger de otro modo el agua de lluvia que cae de forma torrencial en la ciudad para darle salida a la zona baja del pueblo.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

El alcalde de Hellín también ha hecho alusión al Plan de Sostenibilidad Turística del que disfruta su Ayuntamiento con fondos europeos para apuntalar la propuesta turística de la ciudad con 3,5 millones de euros.

Un plan que "estaba orientado a una serie de actuaciones" pero que el anterior equipo de Gobierno solo desarrolló en el fomento de estas acciones, gastándose un 6% del total del presupuesto. Dinero dedicado, según ha dicho, simplemente al fomento de este plan antes de tomar otras medidas más efectivas.

Esa difusión de las bondades del plan se ha hecho "al principio" y no al final, algo que el alcalde achaca a que "se acercaban las elecciones", pero criticando que "no se pueden vender proyectos cuando no están preparados". "Crearon muchas expectativas y ninguna realidad. A mí me gusta vender las cosas cuando las hago, no cuando digo que las voy a hacer".

Más de un año después de tomar posesión, a su Corporación "le ha tocado trabajar" para reconducir la estrategia y ya ha llegado a ejecutar el 30% del total. "Somos de los pocos de Castilla-La Mancha que vamos relativamente bien".

Ha tocado "cambiar cosas, cambiar dinero de un sitio a otro, corregir cosas infravaloradas... pequeños cambios, porque los ejes principales siguen siendo los mismos", garantiza el alcalde, que cita entre las iniciativas extremos como el Cañón de los Almadenes, el Abrigo de Minateda o el camping de Cañada de Agra.

LLEGA LA FERIA TRAS EL "CALENTAMIENTO" EN ALBACETE

Finalmente, tras bromear sobre que la Feria de Albacete ha servido de "calentamiento" a las puertas de la inauguración de la Feria de Hellín --que se celebra desde este sábado, día 28, al domingo 6 de octubre--, ha invitado a todo el mundo a acudir a la localidad a visitar una feria "histórica", "similar en cierta forma a la de Albacete" y la más importante que queda en la provincia tras la de la capital.

"Es una feria que se vive en la calle, y en el centro del pueblo", y en ella se involucran todos los pueblos de alrededor y toda la ciudad. "Intentamos dar el resto", ha señalado el primer edil, resaltando del variado programa el concierto de Viva Suecia, el día 28, o la Feria del Vino junto a la Denominación de Origen Jumilla, el 5 de octubre.