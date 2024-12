La Asociación de Cofradías de Ciudad Real niega la existencia de actitudes machistas en la Semana Santa

CIUDAD REAL 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Cofradías de Ciudad Real ha negado la existencia de actitudes machistas entre las hermandades que componen la Semana Santa de la capital provincial ante la polémica surgida en redes sociales después de que un grupo de costaleras de la Hermandad de la Caridad acusaran a su junta directiva de impedir a las mujeres que porten el paso del Cristo de la Caridad.

Así lo ha indicado la presidenta de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real, Yolanda Gómez, a preguntas de los periodistas, sobre esta polémica en la rueda de prensa de presentación del nuevo paso de Jesús Resucitado de la capital provincial.

Gómez ha afirmado que la Semana Santa de Ciudad Real "no es machista" y que "a la vista está" al ser una mujer quien ocupa la Presidencia de la Asociación de Cofradías de la capital, además de ser la hermana mayor de la Hermandad de la Coronación de Espinas.

Respecto a la exclusión de las costaleras de la Hermandad de la Caridad, Gómez ha señalado que la Junta de Gobierno "tendrá sus razones técnicas" al haber tomado esta decisión y que, en cualquier caso, ha sido una "decisión muy meditada".

No obstante, ha pedido "escuchar a todas las partes" y no solo una versión, asegurando que, aunque no ha entrado en los detalles de esta decisión, "seguro que ha sido muy meditada".