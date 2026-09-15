Atracan con armas blancas una gasolinera en el municipio toledano de Calera y Chozas

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios individuos con armas blancas han atracado en la mañana de este martes una gasolinera en la localidad toledana de Calera y Chozas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso se ha producido en torno a las 8.07 horas de la mañana, cuando un número indeterminado de sujetos con armas blancas ha irrumpido en el establecimiento comercial, situado en la avenida Benito Alcalde Sánchez, sustrayendo el dinero de la caja.

Al lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil que se encuentran investigando los hechos, sin que haya trascendido hasta el momento si se ha alcanzado alguna identificación o detención de los autores.