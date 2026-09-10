El Ayuntamiento de Cuenca recupera la iluminación ornamental de las fiestas de San Mateo

Presentación del programa de San Mateo. - EUROPA PRESS

CUENCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca recuperará la iluminación ornamental en las fiestas de San Mateo, incluida dentro del mismo contrato de la adjudicación para la decoración festiva de San Julián y de la Navidad, según ha explicado este jueves el concejal de Festejos, Alberto Castellano, durante la presentación del cartel y el programa de las fiestas.

Así, la calle Alfonso VIII y la fachada de la Casa Consistorial estarán ornamentadas este año, una decoración que se hacía antiguamente, pero terminó perdiéndose hace ya mucho tiempo y que ahora se retoma, a petición de vecinos de la zona que se han dirigido al edil, con una iluminación que tendrá "motivos mateos y conquenses".

Otra de las novedades de este año está relacionada con la seguridad, ya que se han instalado unas pantallas y unos focos con un grupo electrógeno, situadas en el Ayuntamiento y los edificios frente a la Catedral, pensados para iluminar la Plaza Mayor en caso de que hubiera un apagón eléctrico y fuera necesario evacuar.

Respecto a la programación, tendrá como citas destacadas el desfile de peñas del 18 de septiembre a 15.30 horas con dos nuevas y una baja respecto a San Mateo 2025. El pregón está previsto en torno a las 16.45 horas. Todos los días, desde las 17.30 hasta que finalice la suelta de vaquillas, se celebrará el San Mateo Infantil, con carretones en la Plaza de Mangana y tras el toro de fuego dará comienzo la verbena, que terminará todos los días a las 3.00 horas.

La programación incluye el concurso de gachas, que se celebrará el domingo, el desfile y pregón infantil y los actos de entrega y devolución del pendón de Alfonso VIII, al que también se le honrará con la ofrenda floral en la estatua de la plaza de Obispo Valero del 21 de septiembre.

El último día de San Mateo, festivo en Cuenca, habrá suelta de vaquillas por la mañana y por la tarde. Castellano ha aprovechado para agradecer a los hosteleros y comercios del Casco Antiguo su colaboración en este año en el que van a ejercer de "informadores" de la fiesta, para que puedan explicar a la gente cuestiones relacionadas con la seguridad de la celebración.