Ayuntamiento Toledo propone modificación legal para aliviar trámites del POM, cuya aprobación inicial sigue sin fecha

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TOLEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento Urbanístico en Toledo, Florentino Delgado, ha propuesto llevar a cabo "una modificación legal que alivie los plazos" del Plan de Ordenación Municipal (POM) de la ciudad, cuya aprobación inicial no tiene fecha exacta.

A preguntas de los medios en rueda de prensa de Delgado, y el presidente de la Demarcación de Toledo del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Ángel Sánchez, ha señalado que al POM le "falta superar un proceso que no sabemos si se complicará o no".

"No sabemos si se van a cumplir los plazos por todos y cada uno de los órganos colaboradores o cooperadores necesarios, porque sus informes son preceptivos y, en muchos casos, vinculantes".

Es por ello, que ha insistido en que no hay "fecha exacta". "Ojalá pudiéramos decir el día 21 de mayo lo vamos a aprobar inicialmente o lo vamos a llevar al pleno para aprobación inicial. Eso no lo podemos hacer porque no depende de nosotros. Es la fortuna de colaboración externa de todo el mundo, pero es la desgracia", ha aseverado Delgado.

En este sentido, ha lamentado que "la autonomía municipal consagrada en la Constitución española", en estos ámbitos queda "muy reducida, muy limitada y a veces incluso eliminada, porque se convierte en una ficción jurídica". "La autonomía municipal se ve muy recortada", ha abundado.

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA

Siguiendo con su idea de agilizar los trámites del POM, ha desvelado que está en su "cabeza hacerlo algún día", para que esta modificación pueda materializarse por ejemplo en pleno municipal, con el objetivo de que este documento no pasase "por tanto trámite", y así este proceso se realizara de forma más "ligera".

"Toledo tiene técnicos suficientes, cuenta con la capacidad de tenerlos o de aumentar su equipo de técnicos y de juristas. Tenemos la capacidad o la capacitación suficiente para poder tramitar nuestros propios planes dentro del municipio", ha remarcado.

En este punto, ha puesto como ejemplo que la "jefa de área del Ayuntamiento era la jefa regional de urbanismo". "Fíjate si tenía capacidad y competencia en la región para emitir informes vinculantes para el Ayuntamiento", ha afirmado.

55 DÍAS DE PLAZO

Los resultados del convenio entre la Concejalía de Planeamiento Urbanístico y el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha ha permitido que los expedientes de licencias urbanísticas se estén tramitando en 55 días, solventando el estado "de atasco, de embudo" que tenía el Consistorio, de tal manera que se acortan los tiempos de estas licencias, que anteriormente podía situarse en "ocho, diez meses", aunque no se pueden aportar datos exactos.

Ángel Sánchez, también presidente de la demarcación del Colegio de Arquitectos en Toledo, ha remarcado que "el único interés en este convenio es el facilitar la tramitación de las licencias urbanísticas, acortar tiempos", que repercuta "tanto en los ciudadanos como a los colegiados".

"Había una acumulación de licencias importantes. Y nosotros lo único que intentamos es facilitar la labor", ha señalado, añadiendo que primero se pidió al Consistorio más personal y mientras que se tramita ese aporte de personal, este colegio ha facilitado la labor a los técnicos "que tienen un volumen de trabajo bastante grande".

En un año se han tramitado "más de mil unidades" urbanísticas, 764 son de fuera del Casco Histórico, 152 pertenecen al mismo. Se contabilizan 60 informaciones urbanísticas, y licencias de primera ocupación o documentación de las licencias de primera ocupación, 36.

Hay casi 700 viviendas que se han informado, unas 26 naves industriales y 190 plazas hoteleras. De las viviendas, son 172 viviendas unifamiliares, unas 500 en bloque y unas 79 viviendas turísticas.

"Apostamos por seguir reduciendo más y por seguir un poco al servicio de lo que nos digan los técnicos que firman las licencias, pero creo que estamos consiguiendo unos tiempos que están bastante aceptables", ha valorado Sánchez.

El edil del área se ha mostrado "muy satisfecho" porque se ha avanzado bastante "en el alivio de los plazos, eliminando el retraso que padecíamos en la concesión de las licencias, gracias a esta colaboración".

JORNADA EN NOVIEMBRE

Por otro lado, a mediados de noviembre se a celebrar una jornada en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en el que se tratará el Plan de Ordenación Municipal en curso en Toledo, la situación de los cigarrales y un tratamiento urbanístico en general.

Por otro lado, habría una participación ciudadana a través de talleres, que se llevarían a cabo en colegios y escuelas de la ciudad.

También en la universidad se intentará hacer "jornadas abiertas de colaboración ciudadana".

Finalmente, se abordará el urbanismo de vanguardia, con autores de carácter experimental o muy experimentados en la vanguardia urbanística que explicarán "cómo se concibe o cómo avanza el urbanismo y la edificación de vanguardia, tanto en Europa como en el mundo".