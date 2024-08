Ayuntamiento Toledo está viendo la manera de solicitar a Guardia Civil la reversión del terreno cedido para el cuartel

TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha apuntado que en estos días están viendo la manera de solicitar la reversión de los terrenos de la Peraleda cedidos para la construcción del cuartel de la Guardia Civil.

El portavoz del equipo de Gobierno toledano, Juan José Alcalde, ha recordado que hay un acuerdo plenario que determina realizar esa solicitud, un acuerdo que, ha dicho, en el Ministerio ya conocen "desde junio".

"A día de hoy no tenemos ninguna contestación de los planes que tiene el Ministerio en la propiedad y vamos a requerirle que nos informen de qué van a hacer", ha comentado.

En este sentido, ha abundado en que "si el fin de la cesión era la construcción de un cuartel que no van a construir, no tiene sentido que la propiedad no sea del Ayuntamiento de Toledo".

Una cesión que, ha comentado el portavoz, "está perjudicando a los jóvenes, que no han tenido una segunda terraza de verano porque es propiedad de la Guardia Civil".

"Son muchos años engañando a la Guardia Civil y creemos que el Ayuntamiento tiene que tender la mano para ser el nexo de unión para tener ese espacio digno para ese cuartel necesario para la Guardia Civil", ha concluido.