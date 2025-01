Azuqueca de Henares aprueba inicialmente su presupuesto de 2025 con 40,8 millones de euros

GUADALAJARA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha establecido la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2025, así como la plantilla de personal con los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral y eventual. El punto ha sumado los votos a favor del Equipo de Gobierno, mientras que PP y Vox se han posicionado en contra.

Según ha explicado el alcalde, Miguel Óscar Aparicio, el presupuesto asciende a 40.874.000 euros, lo que supone un aumento del 11,45 por ciento con respecto al presupuesto previo, el de 2023, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa. "Es un presupuesto realista que atiende a las necesidades del municipio y del que nos sentimos muy orgullosos", ha declarado el primer edil del municipio.

En los ingresos, el capítulo 1 de ingresos directos asciende a 14.840.000 euros, el capítulo 2 de impuestos indirectos suma 2.150.000 euros, el capítulo 3 de tasas, precios públicos y otros ingresos es de 7.144.000 euros, el capítulo 4, de 10.820.000 euros; el capítulo 5 de ingresos patrimoniales, de 235.000 euros; el capítulo 6 de enajenación de inversiones reales (venta de parcelas y locales municipales), de 735.000 euros; el capítulo 8 de activos financieros, de 30.000 euros y el capítulo 9 de pasivos financieros, 4.920.000 euros.

En cuanto a los gastos, el capítulo 1 de gastos de personal contempla 15.654.257,42 euros. El mismo supone un aumento de 1.161.000 euros por, entre otras medidas, "el incremento de la Policía Local con la incorporación de 10 nuevos agentes", así como las plazas de la Casa de Acogida, una de trabajador o trabajadora social y cuatro de cuidadores, y la actualización de los salarios marcada por el Estado. El capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios suma 12.455.569,42 euros, en los que "se ha reducido el gasto superfluo y en aquellas partidas que no son propias porque son competencia de otras administraciones, se ha reclamado su aportación", según ha explicado Aparicio.

El capítulo 3 de gastos financieros es de 620.000 euros, el capítulo 4 de transferencias corrientes supone 4.305.600 euros, el capítulo 6 de inversiones reales asciende a 5.686.000 euros y se centra en áreas prioritarias como "la seguridad, la calidad de vida y el bienestar de los vecinos y vecinas y de las y los jóvenes". De su lado, el capítulo 8 de activos financieros, a 35.000 euros y el capítulo 9 de pasivos financieros, a 2.117.573,16 euros.

En las inversiones, el alcalde ha detallado que se destinan 215.000 euros para seguridad; 375.000 euros para deportes, 385.000 euros para educación, 680.000 euros para cultura, 300.000 euros para festejos, otros 300.000 euros para el cementerio municipal, 400.000 euros para una carpa multiusos, 80.000 euros para la pasarela del ferrocarril y 65.000 euros para mejora de alcorques vacíos y movilidad sostenible. "Estas inversiones son posibles porque la deuda del Ayuntamiento se ha reducido un 10 por ciento y se sitúa en el 38 por ciento, muy por debajo de la media nacional", ha señalado Miguel Óscar Aparicio.

La concejala de Hacienda, María José Pérez, ha afirmado que "este presupuesto es un orgullo porque se venía de una situación complicada" y ha aclarado que se empezó a trabajar en las nuevas cuentas en octubre de 2024. "Es modesto, realista y busca garantizar los servicios públicos y apuesta por el deporte, la cultura y la mejora de los servicios municipales", ha defendido.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

El portavoz del PP, Mane Corral, ha criticado que los presupuestos no contemplan la devolución de los 1,7 millones pagados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la de construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en Azuqueca, que el capítulo 1 no incluye el refuerzo de la plantilla de limpieza, el incremento de la partida para la Mancomunidad Vega del Henares, afirmando que "se podría pedir apoyo a la Junta de Comunidades y a la Diputación de Guadalajara". Además, ha apruntado que no se incluye inversión en vivienda, que el sistema de concurrencia competitiva para la adjudicación de las subvenciones ha perjudicado a algunos clubes y que, en lugar de comprar una nueva carpa, se podría usar La Caja. También ha lamentado la subida de los ingresos "a costa de subir los impuestos" y de pedir un crédito porque "aumentará la deuda a corto plazo".

El portavoz de Vox, Miguel Ángel Flores, ha solicitado la aclaración de algunas partidas. El alcalde ha respondido sus dudas y, en respuesta al PP, ha indicado que La Caja no está en uso porque "la obra no está recepcionada porque los técnicos consideran que no está acabada", que las bases de las subvenciones por concurrencia competitiva son supervisadas por Intervención y Secretaría, que "la subida de impuestos en Azuqueca es mucho menor que en Guadalajara Capital, donde se han subido un 18 por ciento" y que no se incluye la partida de devolución de los 1,7 millones de euros del CAPI porque "es un proceso abierto y no se puede incluir, tal y como han indicado desde los servicios técnicos".

La concejala de Hacienda ha reconocido que falta personal en muchas áreas municipales, pero "la tasa de reposición limita la convocatoria de plazas" y que "la vivienda no es competencia municipal y, al no contar con un convenio de colaboración de la Junta, no se puede incluir".

En cuanto a las subvenciones por concurrencia competitiva, "también hay clubes que han visto aumentada la cuantía" y ha señalado que "se van a revisar los criterios, que fijan los técnicos y son objetivos". "Nos gustaría no tener que pedir un crédito, pero es necesario para realizar inversiones", ha dicho, además de señalar que "los impuestos se subieron con moderación". "No estamos orgullosos, pero los impuestos son la principal fuente de ingresos para las administraciones", ha concluido.