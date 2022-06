Barato critica la nueva PAC por "penalizar" al agricultor profesional y pide "no premiar a los que no quieren trabajar"

TOLEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha criticado este viernes a la nueva Política Agraria Común (PAC) por "penalizar" al agricultor profesional, al tiempo que ha afirmado que "no se pueden poner normas" para premiar a aquellos que "no quieren trabajar" y, sin embargo, "luego penalizar a aquellos que quieren trabajar".

En declaraciones a los medios antes de clausurar la asamblea general de Asaja Toledo, en el hotel Beatriz de Toledo, Barato ha explicado que, tal y como aprendió de su padre, existe una sola definición de agricultor y es aquella que dice que un agricultor es quien "no tiene otra nómina" que lo que vende en el campo.

No obstante, el presidente nacional de Asaja ha mostrado sus respetos hacia la otra agricultura, que "también tiene que vivir y también tiene que existir". "Si hay que hacer discriminación, hagamos discriminación positiva hacia el agricultor y hacia el ganadero que vive de esto, y eso no significa ir contra otros", ha avisado.

De otro lado, Barato ha denunciado que con los incrementos de coste de producción, de abono, de gasoil, de electricidad, de mano de obra, que, según ha estimado, ha subido el 38,8 por ciento en estos dos últimos años, "hace inviable muchas explotaciones del sector agrario de nuestra tierra".

"En el campo hay trabajo, lo que hace falta es poner normas donde no prevalezca más los que no quieren trabajar, con los que quieren trabajar". Por lo tanto, ha dicho, "todo el mundo tiene derecho a vivir, a alimentar, a tener una casa, pero no se pueden poner normas para que se premie a aquellos que no quieren trabajar y luego penalizar a aquellos que quieren trabajar". "Esto no se hace con más subsidios, esto se hace con más soluciones, pero beneficiando al sector agrario español", ha zanjado.

Sobre agua también ha hablado Barato, quien ha opinado que "está bien todo lo que se está haciendo en materia de agua para la región", pero "la pregunta es si está bien para los agricultores de esta región". "Yo estoy de enhorabuena por Toledo, por Talavera (...), pero las decisiones que se tienen que adoptar son decisiones para que el sector agrario tenga futuro", ha considerado.

Además, ha alabado al Gobierno regional por asegurar que los expedientes de pozos de explotaciones prioritarias se van a solucionar. "Esperemos que se solucionen cuánto antes".