Boadella (CS) aboga por renegociar Pacto Verde y arreglar el "problema de velocidad" para el campo en su aplicación

TOLEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 3 de CS a las elecciones al Parlamento Europeo, Mariana Boadella, ha abogado por "renegociar" el Pacto Verde en la próxima legislatura del organismo europeo para solucionar el "problema de velocidad" que, a juicio de su partido, ha habido en su aplicación.

Boadella, en una entrevista con Europa Press, ha manifestado que hay que "escuchar" a los sectores más implicados en este Pacto Verde, ya que "se ha querido ir a una velocidad que hay sectores en el campo que no es que no quieran, es que no pueden seguir esa velocidad".

A juicio de Ciudadanos, el Pacto Verde "no puede ser una imposición, como proponen unos", ni tampoco "se puede volar por los aires" porque Europa necesita "ser más sostenible". "No hay otra opción", ha remachado.

"Y lo que hay que buscar es ese término medio que precisamente Ciudadanos propone, que hagamos el medioambiente, la vida y el desarrollo rural compatibles", ha abundado, insistiendo en que "se trata de negociar, de trabajar y de escuchar", algo que Ciudadanos "lleva haciendo diez años" en las instancias europeas.

Boadella ha desgranado otras propuestas para el campo que su partido defiende en esta campaña electoral para las elecciones europeas, como es reducir la burocracia, algo que "no solo beneficia al campo, sino que beneficia a toda la sociedad".

Del mismo modo, también apuesta por "renegociar" unas importaciones "que no tienen los controles suficientes", exigiendo más vigilancia en los productos que llegan a la Unión Europea procedentes de terceros países.

"Yo creo que el descontento --del sector primario-- es justificado porque Europa no ha escuchado lo suficiente al campo y nosotros precisamente reivindicamos esto, escuchar al campo, estar más cerca de aquellos productores que ven con preocupación que entran productos de terceros países sin los controles que debemos exigir", ha añadido.

Mariana Boadella también ha querido enfatizar su propuesta de reindustrialización para Europa y también para Castilla-La Mancha, una región que "tiene una posición geográfica estratégica" y que puede tener un proceso en ese sentido "que haga que muchos municipios de esta región cobren vida con otros sectores".

PIDE A LOS CIUDADANOS NO VOTAR "ENFADADOS"

Por otra parte, la candidata ha defendido la trayectoria CS en el Parlamento Europeo, diez años "escuchando" y "muy cerca de los sectores que tienen problemas en nuestro país", para los que han intentando ser su "conexión con Europa".

"Ciudadanos está en ese Grupo Liberal que es el que decanta las balanzas en el Parlamento Europeo y el tener a Ciudadanos en ese partido liberal no solo asegura que España tiene una fuerza dentro del partido, que es el que decide la mayoría, sino que también asegura que habrá eurodiputados, personas que nos vamos a dejar la piel no solo por trabajar en Bruselas sino por escuchar, por restablecer esa conexión que se ha perdido, porque Bruselas está geográficamente muy lejos pero está en nuestro día a día", ha argumentado.

Asimismo, aunque ha reconocido que es "legítimo" que haya ciudadanos que estén "enfadados", les ha pedido que "voten también con cabeza y no desde el enfado, porque desde el enfado nunca salen cosas buenas".