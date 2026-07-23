La campaña 'Bonos Comercio' de Albacete contará con 163.000 euros para fomentar el consumo en el comercio minorista

Firma de un convenio para la puesta en marcha de la campaña 'Bonos Comercio' - AYTO ALBACETE

ALBACETE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento "continúa trabajando de la mano de los comerciantes para potenciar el comercio local, que es un eje fundamental para la economía de Albacete porque crea y mantiene empleo, da actividad a nuestras calles y también aporta calidad de vida a los ciudadanos"

Así lo ha señalado el alcalde Manuel Serrano durante la firma de un convenio para la puesta en marcha de la campaña 'Bonos Comercio', suscrito entre el Ayuntamiento, la Federación del Comercio Fecom y la Asociación Albacete Centro.

Representantes de ambas entidades han asistido al acto de firma, y han suscrito el convenio José Lozano Tendero y Araceli Pérez Sánchez. En nombre de sus asociaciones, ambos han valorado muy positivamente este apoyo municipal, que permitirá destinar más de 163.000 euros a una campaña promocional para fomentar el consumo en el comercio minorista, mediante bonos de descuento canjeables en los establecimientos adheridos.

En el acto de la firma también ha estado presente la concejala de Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Este convenio muestra nuestro compromiso con el comercio tradicional, ese comercio cercano, versátil y siempre a mano, que históricamente le ha dado personalidad y prestigio a nuestra ciudad. El comercio minorista y de proximidad hace que encontremos todo cerca de casa, y lo que es más importante, con un trato profesional y humano, que no puede ser sustituido por ninguna máquina ni por la inteligencia artificial", ha destacado Serrano.

La subvención directa del Ayuntamiento permitirá a la Asociación Albacete Centro y la Federación del Comercio de Albacete desarrollar una campaña promocional que se articulará a través de una plataforma tecnológica a la que podrán adherirse todos los comercios de la ciudad, sean o no miembros de las asociaciones firmantes del convenio. También podrá registrarse gratuitamente en la plataforma cualquier persona empadronada en Albacete, para obtener y utilizar sus bonos en los comercios participantes.

El alcalde ha puesto en valor que el grueso de la subvención irá a los bonos que recibirán los clientes: 124.700 euros, casi el 80% del total. Otros 18.150 euros se destinarán a la plataforma tecnológica, y apenas 20.300 euros se destinarán a la gestión de la campaña y otros gastos.

"Esto no es simplemente una campaña de promoción o de imagen, que también las hacemos y las apoyamos. Ahora se trata de hacer nuestro comercio atractivo para los consumidores mediante premios directos, bonos directamente canjeables, sin sorteos ni condiciones", ha indicado.

Serrano ha puesto énfasis en "la representatividad y la altura de miras de las dos asociaciones de comerciantes, porque han sabido centrar sus esfuerzos en premiar directamente a sus clientes, olvidando personalismos y buscando sólo el bien de la ciudad y el ahorro para los ciudadanos".

La campaña se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026, y el alcalde se ha mostrado convencido de que "generará un efecto multiplicador sobre la economía local". "Los bonos van a incrementar las ventas y a fortalecer la competitividad del pequeño comercio de nuestra ciudad, porque incentivan compras que de otro modo podrían aplazarse o realizarse fuera del comercio local".

"También se favorece la captación de nuevos clientes, se fideliza a los clientes habituales, y se visibiliza la amplia oferta de nuestro comercio, que ha hecho famosa a nuestra ciudad como un foco de atracción de clientes en muchos kilómetros a la redonda", ha indicado.

Manuel Serrano se ha comprometido a seguir trabajando para apoyar al comercio local, y ha recordado que en las ayudas a la natalidad que va a poner en marcha el Ayuntamiento, los 300 euros por niño nacido deberán gastarse también en comercios de la ciudad.