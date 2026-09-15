Castilla-La Mancha niega que entrenara a sus alumnos para los exámenes PISA: "Las pruebas no las conocen los profesores"

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro - JCCM

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha negado que entrenara a sus alumnos para las pruebas PISA, tal y como han publicado algunos medios de comunicación. "Hasta donde yo sé, las pruebas que hace PISA no las conocen los profesores. Por lo tanto, no tienen capacidad de influencia", ha defendido su vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro.

"Si alguien piensa que desde una comunidad autónoma se pueden manipular los datos del Informe PISA es que no tienen idea de cómo funciona el informe PISA y la OCDE", ha añadido.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, Martínez Guijarro también ha cargado contra el PP que este lunes pedía la comparecencia urgente del presidente regional, Emiliano García-Page, para explicar si su Administración "ha hecho trampas" con el Informe PISA.

"Aquí lo que ocurre es que sangran por la herida. Ellos hicieron unos recortes brutales en materia de educación y se desplomaron los resultados del informe PISA" y, sin embargo, --ha celebrado-- en este nuevo informe "se empiezan a ver los resultados de recuperar la inversión y la apuesta por la educación pública en Castilla-La Mancha".

"Cuando alguien no se alegra de que le vayan bien las cosas a su comunidad, pues debería hacérselo pensar", ha dicho en referencia a los dirigentes del PP.