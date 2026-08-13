Castilla-La Mancha seguirá apoyando en Europa una "financiación justa y necesaria" para los Grupos de Desarrollo Rural

Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader. - JCCM

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir apostando en Europa para que, en el próximo periodo de programación de la PAC, los Grupos de Desarrollo Rural "tengan una financiación justa y necesaria para continuar con su importante labor de dinamización del medio rural".

Así lo ha manifestado el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, en la salida de la última etapa de la edición masculina de la II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha LEADER, que transcurre este jueves entre la localidad toledana de Tembleque y Manzanares (Ciudad Real), ha informado la Junta en nota de prensa.

"Tenemos que luchar todos de una a una para que eso sea así", decía minutos antes de dar el pistoletazo de la salida de la última etapa, donde también recordaba que es cada Grupo quien decide en qué invierte sus fondos, atendiendo de esa forma "a las necesidades reales de cada zona". Para "mantener vivo el medio rural es imprescindible que sus habitantes tengan servicios públicos y puedan iniciar sus proyectos de vida", explicaba Fernández.

Sin fondos públicos, los Grupos de Desarrollo Rural, coordinados por medio de RECAMDER, no tendrían a su alcance llevar a cabo iniciativas como esta prueba deportiva, que ha sido posible gracias a "una verdadera alianza territorial de financiación compartida", que ha supuesto "un proyecto de cooperación sin precedentes", tal como señalaba el director general, implicando a 16 Grupos, el Gobierno regional, la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, ayuntamientos y otras instituciones, patrocinadores privados, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una competición que "fomenta el deporte entre los habitantes de todos estos municipios, especialmente de los más jóvenes, que tienen la oportunidad de disfrutar de un gran evento en su pueblo, reforzando su vínculo con el medio rural", ha apuntado Fernández.

La etapa de hoy recorre 138 kilómetros, pasando por las localidades de Tembleque, Villacañas, Villafranca de los Caballeros, Herencia, Puerto Lápice, Las Labores, Villarrubia de los Ojos, Daimiel, Membrilla y Manzanares, así como por Las Tablas de Daimiel, y atravesando el territorio de cuatro Grupos de Desarrollo Rural: Tierras de Dulcinea, Mancha Norte, Alto Guadiana y Campo de Calatrava.

ESCAPARATE PARA LOS MUNICIPIOS

El director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández, ha explicado que para municipios como Tembleque, del que es alcalde, "la Vuelta es un escaparate que nos permite mostrar todo el potencial que tenemos, atrayendo turismo", a la vez que "genera actividad económica en los establecimientos de la localidad". Fernández ha tenido, además, la oportunidad de saludar al ciclista temblequeño Mateo Zarco Martín, del equipo EARV Cycling Team.

En total, la II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha LEADER ha recorrido más de 1.000 kilómetros entre sus ediciones femenina y masculina, atravesando alrededor de 115 municipios vinculados a los 16 Grupos de Desarrollo Rural participantes. "Estamos enseñando la mejor imagen de nuestra región", aseguraba José Juan Fenández, quien ha querido poner en valor el trabajo que desarrollan cada día desde los territorios con el objetivo de fijar población y crear oportunidades en el medio rural.

"Viendo la acogida que ha tenido el paso de la Vuelta por cada localidad, podemos decir que ha vuelto a ser un éxito", explicaba el director general de Desarrollo Rural, quien ha agradecido a los 16 Grupos de Desarrollo Rural participantes y a RECAMDER y a la Federación Ciclista de Castilla-La Mancha el trabajo realizado en "esta segunda edición, que ha logrado dar un salto cualitativo y cuantitativo, creciendo en participantes y recorrido".

La II Vuelta ha sumado 38 equipos, 210 ciclistas y hasta un 50 por ciento más de kilómetros recorridos respecto a la anterior edición. "La Vuelta a Castilla-La Mancha ya se ha consolidado como un referente del ciclismo nacional y la promoción territorial", ha señalado.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO, PROMOCIONADO A TRAVÉS DE CAMPO Y ALMA

El director general de Desarrollo Rural también ha explicado que la Vuelta "es un éxito en lo deportivo, pero también de la organización", pues logra "alinear perfectamente los intereses de sector agroalimentario, con el medio rural", donde está muy presente. Lo hace a través de Campo y Alma, la marca de garantía de los alimentos de calidad de Castilla-La Mancha, que patrocina el maillot blanco que luce el líder de prueba.

"Esta Vuelta pone en valor y está dando a conocer la marca Campo y Alma, que recoge lo mejor de nuestros productos agroalimentarios, a lo largo de toda España y, viendo la repercusión que está teniendo la prueba, a lo largo de todo el mundo", aseguraba Fernández, que ha afirmado que "es un ejemplo de la importancia que los Grupos de Desarrollo Rural tienen para el desarrollo de los pueblos de Castilla-La Mancha