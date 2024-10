CCOO advierte a Diputación Ciudad Real sobre la función social de los planes de empleo, al margen del personal municipal

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario regional de Empleo y Políticas Públicas de CCOO, Juan Carlos del Puerto, y el secretario general de CCOO Ciudad Real, José Manuel Muñoz, han advertido este miércoles a la Diputación de Ciudad Real, que se ha mostrado proclive a desmarcarse del plan de empleo conjunto con la Junta de Comunidades, de que esta herramienta tiene una "función social" y que "las tareas municipales diarias tienen que hacerse con personal laboral y funcionario".

En declaraciones a los periodistas, momentos antes de iniciar una visita a los trabajadores y trabajadoras del Programa de Apoyo Activo al Empleo en los diferentes proyectos que se están desarrollando en Puertollano, y que emplean a un total de 210 personas, Juan Carlos del Puerto ha señalado que el Programa de Apoyo Activo al Empleo es un "eje fundamental en las políticas activas de empleo que no viene dado a nivel de Junta de Castilla-La Mancha o Diputación provincial, sino que está en el marco estatal de políticas activas de empleo donde se fijan las coordenadas, los ejes prioritarios y las poblaciones que queremos integrar porque están excluidas del mercado laboral ordinario".

"No podemos tener políticas activas de empleo que vengan a sufragar el gasto ordinario de las empresas, esto lo tenemos que tener claro; personas con discapacidad, personas víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión social son a quienes este programa da una oportunidad", ha recalcado.

"Mientras que el conjunto de administraciones públicas de la región y los agentes sociales estamos remando para que haya una oportunidad de formación y de empleo para estas personas y que una vez finalizado el plan de empleo puedan ser contratadas a través del programa Cheque-Empleo por cualquier empresa privada, nos encontramos un discurso del PP, de Schrödinger, que está y que no quiere estar, que quiere diálogo social, pero no sabe bajarlo a tierra", ha lamentado el representante sindical.

En este sentido, el secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO CLM ha remarcado que "las políticas activas de empleo están dirigidas a los trabajadores y trabajadoras para darles una oportunidad, se van a realizar 7.000 contratos y más de 1.000 formaciones a nivel regional gracias a este Programa, que seguiremos mejorando".

A su juicio, "si cualquier administración quiere mejorar cualquier aspecto tiene que hacerlo en el marco del diálogo social, con los sindicatos mayoritarios y las asociaciones empresariales, porque las necesidades de los ayuntamientos solo se cubren de una forma, mediante la convocatoria de empleo público de personal laboral y funcionario", a la vez que ha querido dejar claro que el Programa de Apoyo Activo al Empleo "tiene presente y futuro en esta región y va a ir de la mano del diálogo social".

De su lado, José Manuel Muñoz ha explicado que CCOO está hablando con los trabajadores y trabajadoras contratados en los planes de empleo "para constatar que se están haciendo bien las cosas y para informarles sobre sus derechos", y ha destacado la función social para la que se crearon los planes de empleo, "permitir que muchas personas que no tienen la posibilidad de trabajar puedan acceder al mercado de trabajo". "De hecho, un 34% de las personas que se han contratado en Puertollano estaban en situación de exclusión social", ha recordado.

En este sentido, se ha mostrado crítico con la petición de flexibilidad de los planes de empleo para que se adapten a las necesidades de los ayuntamientos y que no vengan impuestos por razones sociales, realizada por el presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Valverde. "Los planes de empleo no son para realizar funciones diarias de los ayuntamientos que tienen que hacerse con personal laboral y funcionario y que ya están dentro de otras partidas presupuestarias, esto es hablar de otras cuestiones, los planes de empleo son para incorporar al mercado laboral a quienes no tienen la posibilidad de acceder", ha dicho.

"En los últimos años, fruto del diálogo social, se han ido mejorando los planes de empleo, así este año se ha incorporado la formación de los trabajadores y trabajadoras, lo que permite conseguir que estos adquieran una formación que les permita en un futuro acceder a la empresa privada", ha señalado Muñoz, quien a la vez que ha recordado que a la finalización de los contratos estas personas tienen derecho a la protección social.

El secretario general de CCOO de Ciudad Real ha agradecido a la Concejalía de Empleo de Puertollano que haya facilitado al sindicato la ubicación de los diferentes proyectos que se están desarrollando para poder visitar a las personas trabajadoras, "a diferencia de lo que ha ocurrido en otras localidades donde se ha declinado nuestra petición, como es el caso de Ciudad Real capital, donde llama poderosamente la atención el pequeño número de personas contratadas en comparación con poblaciones como Puertollano o Manzanares, entre otras".