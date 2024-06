CCOO apremia a Gobierno CLM a crear Instituto Regional de Salud Laboral tras cifras "demoledoras" de siniestros mortales

TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha apremiado este miércoles al Gobierno regional a que ponga en marcha el Instituto Regional de Salud Laboral, tras conocer los datos de accidentes mortales en el ámbito laboral del ejercicio 2023, que se cerró en la Comunidad Autónoma con 33 fallecidos, según las cifras aportadas por el Ejecutivo central, y los nueve siniestros mortales registrados hasta el mes de abril de este ejercicio en la región.

En declaraciones a los medios previas a la inauguración del XVIII Encuentro de Salud Laboral de CCOO en Toledo, De la Rosa ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, si este año empezará a mover el Instituto o será el año que viene o habrá "que esperar a la siguiente legislatura", dado que las cifras de siniestralidad laboral de la región son "absolutamente insoportables" y "demoledoras".

"Desde luego a nosotros nos preocuparía mucho que para el Gobierno regional no fuera una prioridad el Instituto Regional de Salud Laboral, porque entendemos que puede ser un instrumento muy útil para que en vez de contabilizar 27.000 accidentes --los registrados el pasado año-- podamos quedarnos, si es posible, en la mitad o menos", ha comentado.

Al respecto, ha confiado en que el Gobierno regional les convoque "más pronto que tarde" a una mesa que aborde la creación de esta figura, conformada "por empresas, empresarios, trabajadores, sindicatos y la propia administración", preguntándose "cuántos accidentes más tenemos que ver año tras año", y reclamando que el Instituto Regional de Salud Laboral sea "una realidad antes de que finalice este año 2024".

Paco de la Rosa ha incidido en la necesidad de "contabilizar muchísimos menos" siniestros laborales --en los centros de trabajo los cuatro primeros meses del año se registraron 10.000 accidentes en el transcurso de ida y vuelta al mismo--, y en la de actuar con celeridad para atajar este asunto.

Ha mencionado que "la provincia de Guadalajara ocupa el primer puesto en número de accidentes de todo el país y nuestra Comunidad Autónoma oscila, depende de los meses, en el segundo y tercer lugar en cuanto a número de accidentes".

"No estamos criminalizando al sector empresarial, estamos simplemente denunciando que hay demasiados empresarios que no cumplen con la ley. Si los empresarios en Castilla-La Mancha cumplieran con la ley, no digo yo que no hubiera algún número de accidentes, pero desde luego sería infinitamente más pequeño del que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, erradicar los accidentes de las empresas de Castilla-La Mancha solo tiene una solución, y es la de implicación real y la de acción política efectiva", ha manifestado.

El secretario regional de CCOO ha demandado a las asociaciones empresariales que "se responsabilicen" y tomen "realmente en serio" la situación, apuntando que la acción política también tiene que ir "encaminada a eso, a que no pensemos que se criminaliza a nadie, sino que hay que sacar a la luz todas aquellas empresas y sectores donde se producen más accidentes, que están perfectamente determinados".

Precisamente sobre este asunto ha girado el XVIII Encuentro de Salud Laboral de CCOO, cuyo objetivo, ha dicho, pasa por que los empresarios cumplan la ley, ya que "hay demasiados empresarios que no la cumplen" y, para ello, es necesario la colaboración con la propia Inspección de Trabajo.

VISIÓN DE GÉNERO

Además de los accidentes laborales se debe prestar atención a la enfermedad profesional y reconocerla para contabilizarla, a juicio de CCOO, que considera que, por ejemplo, la utilización de productos químicos puede derivar en cáncer o insuficiencia respiratoria.

De la Rosa ve necesario abordar también este ámbito con una visión de género porque "una vez más que las mujeres siguen siendo, dentro del mercado de trabajo, las más damnificadas a todos los niveles, en condiciones, en categoría profesional, en puesto de trabajo, la siniestralidad en los accidentes y enfermedades profesionales".

En el mismo sentido se ha expresado la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Castilla-La Mancha, Raquel Payo, quien ha destacado que "los sectores muy precarizados y muy feminizados están expuestos a algunas sustancias que no encontramos en sectores muy masculinizados y, por tanto, vemos cómo las mujeres están muy afectadas por un tipo de sustancias".

Se ha referido a sectores como, por ejemplo, la limpieza, "eminentemente feminizado", o al sector industrial, donde "los puestos están muy masculinizados y, por tanto, la exposición a determinadas sustancias es netamente masculina, aunque también haya otros casos".

Según ha explicado Payo, todas las sustancias que tienen que ver con el sistema hormonal actúan de forma diferente en hombres y en mujeres. "Vemos a diario cómo hay trabajadores y trabajadoras expuestos a sustancias, principalmente, alteradores endocrinos o, por ejemplo, también cancerígenos y que el cáncer que se desarrolla o la alteración endocrina que pueda desarrollar un hombre o una mujer es manifiestamente diferente", ha indicado.

La secretaria de Salud Laboral del sindicato también ha reseñado que, a veces, detrás de una empresa hay unas condiciones de trabajo "inseguras, insalubres" que hace que los trabajadores se enfermen, instando, por otro lado, a las empresas a tener establecidos protocolos de estrés térmico durante todo el año, no solo en los meses de calor, considerando a la Inspección como el "aliado absoluto del sindicato".

La jornada que se desarrolla en el Campus de la Fábrica de Armas ha reunido a más de 100 representantes de los trabajadores para abordar, entre otros, temas de salud laboral con visión de género o los riesgos del cambio climático y la responsabilidad preventiva. Payo ha asegurado que la salud laboral es una herramienta fundamental en la acción sindical y que "es necesario que los convenios colectivos recojan cláusulas en esta materia".

RENOVACIÓN DEL CGPJ

De otro lado, a preguntas de los medios sobre la renovación de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el secretario regional de CCOO considera que "es algo muy saludable" alegrándose de que el Partido Popular haya firmado el acuerdo.

A su juicio, que ayer "estrechara su mano el ministro y el responsable del Partido Popular creo que es una buena noticia para todos los españoles y, desde luego, nosotros desde CCOO nos felicitamos porque de una vez por todas se ha entendido que desde el punto de vista democrático y con la ley en la mano se ha tomado la decisión de hacer de una vez por todas esa renovación".

"Ojalá el siguiente paso sea que también desde la democracia más pura se tome la decisión de una vez por todas de dotar al Poder Judicial de los medios humanos y técnicos suficientes para que los ciudadanos no tengan que sufrir como sufren tiempo y tiempo para que se pueda resolver", ha manifestado.