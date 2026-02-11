Cecam no se opone a la regularización de inmigrantes pero sí pide un "itinerario formativo" que les ayude a integrarse

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha asegurado que la patronal regional no se opone a la regularización de inmigrantes propuesta por el Gobierno de España, aunque sí pide un "itinerario formativo" que les ayude a integrarse en la sociedad que han elegido para vivir.

Preguntado al respecto durante la rueda de prensa ofrecida en Toledo para hacer balance económico de 2025 y abordar los retos para 2026, Nicolás ha considerado que "ningún empresario con dos dedos de frente puede oponerse a tener gente cualificada".

El problema que existe --ha advertido el presidente de los empresarios-- es que no ha habido "un paseo formativo", es decir, la gente entra de manera irregular en España y "nadie se preocupa de darles una formación y buscarles un empleo".

Dicho esto, Nicolás ha estimado que en España solamente en el sector de construcción se necesitan 250.000 trabajadores y en el sector del transporte, más de 40.000 conductores. Es por ello que cree que a todas las personas que vienen de fuera, lo primero sería enseñarles el idioma y, posteriormente, ofrecerles "una carrera formativa" en oficios donde no se encuentran trabajadores.

De este modo, ha insistido en formar a los inmigrantes "para que tenga un trabajo digno" y "no estén malviviendo en las calles".

"Lo que no podemos es abrir las puertas, venir, venir, venir y ¿ahora qué?", se ha preguntado el presidente de la patronal castellanomanchega, quien ha dejado claro que los empresarios no se oponen a este regularización. "Los empresarios necesitamos gente formada para trabajar. Y formada no estoy hablando de ingenieros, ni abogados, ni arquitectos. Estoy hablando de oficios, de trabajos que en tres meses de formación ya están calificados para poder hacer algo. Y luego ya su día a día les va a ir perfeccionando".

Según ha incidido, "lo que no nos gusta es la forma en la que se ha hecho". "No creemos que sea coherente que entre gente aquí" sin un itinerario formativo. "Nosotros creemos que las cosas se hacen de otra manera".