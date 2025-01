Cecam pide conocer la realidad de datos de trabajadores fijos discontinuos: "Hay 500.000 parados más en España"

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa conocidos este martes, pidiendo saber la cifra de fijos discontinuos a nivel nacional y calculando que, al menos, debería haber 500.000 parados más en las cifras oficiales.

Durante su tradicional desayuno informativo de inicio de año con periodistas toledanos, Nicolás ha considerado que es una "gran incógnita" el número real de trabajadores discontinuos.

"Con la figura de los fijos discontinuos no hay fácil respuesta. No debemos hacernos trampas al solitario. Debemos ser conscientes. Si no mostramos estos datos no sabremos la situación real del país", ha abundado.

Según sus datos, tras la reforma laboral ha crecido el número de fijos discontinuos en un "118%", una cifra "solo explicable por la cantidad de fijos discontinuos inactivos". "Si queremos tomar medidas, deemos conocer esta verdad. Podemos hablar de 5000.000 parados más", ha insistido.