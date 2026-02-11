Cecam ve "feo" el acuerdo de Ley de Prevención de Riesgos solo con sindicatos: "Igual que si fuera solo con empresarios"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firma con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo (d) y de UGT, Pepe Álvarez (i), del Acuerdo de mejora y modernización de la Ley de Prevención de Riesgos - Gustavo Valiente - Europa Press

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha considerado "feo" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y los sindicatos para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995, exclusivamente con los sindicatos.

"Me parece tan feo que hagan una ley solo con los sindicatos como igual de feo que la hicieran solo con los empresarios", ha defendido Nicolás, a preguntas de los medios, durante una rueda de prensa en Toledo para hacer balance de la actividad de Cecam durante el pasado año y avanzar las líneas de trabajo del actual.

Ha recordado en este punto que cuando en 1995 se aprobó la Ley de Riesgos Laborales se hizo "bajo un acuerdo del Gobierno y los agentes sociales", pero ahora se legisla sobre esa materia y "nos dejan deliberadamente al margen a los empresarios".

Y ahora, se ha preguntado, surge la cuestión de "si vamos a seguir trabajando juntos" o si "ya no van a contar con los empresarios para trabajar en materia de riesgos laborales". A su juicio, "no solo no avanzaremos sino que retrocederemos si solo una de las partes es la que va a estar implicada".

De hecho, ha añadido que si tuviera que calificar esa medida, teniendo en cuenta que solo se ha rubricado con una de las partes implicadas, le daría "un cero".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han firmado el acuerdo para actualizar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales, sin la patronal, después de que Trabajo decidiera en el mes de noviembre y tras 20 meses de negociación, cerrar la mesa tripartita de negociación tras hartarse de la actitud "inasumible" de la patronal.