La Ceees califica de "incoherencia total" la política fiscal en combustibles y pìde dejar de grabar biocombustibles

TOLEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha calificado de "incoherencia total" del Gobierno la política fiscal sobre combustibles y ha solicitado la bonificación de los biocombustibles.

Así lo ha manifestado el presidente de la Ceees, Javier de Antonio Arribas, durante una rueda de prensa concedida este jueves en Toledo con motivo de la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación, en la que ha especificado su propuesta consistente en bonificar "combustibles renovables como el bioetanol o el HVO100" lo que conduciría, según ha argumentado "que las emisiones bajen considerablemente y se siga fabricando en una demanda completamente estable".

Acompañado por el director general, Ignacio Rabadán, y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, el presidente de la Ceees ha señalado iniciativas dentro de la UE para promocionar el uso del biocombustible que permiten que "se estén pagando en Francia a 80 céntimos, no a 1,60 como se está pagando aquí".

"Lo que no vamos a entender nunca es que componentes nuevos, totalmente renovables se han grabado a su vez, logrando que el precio del combustible suba cada vez más", ha señalado Javier de Antonio Arribas.

Además, ha cuestionado las políticas de reconversión del parque automovilístico, rechazando una apuesta únicamente por el coche eléctrico, afirmando que su implantación "no está dando los resultados que se esperaba".

"No estamos diciendo que no se vaya hacia el vehículo eléctrico, entendemos que es una cuestión de que el consumidor sepa perfectamente dónde va a hacer uso de esa herramienta, y evidentemente habrá espacios en los que el coche eléctrico sea una herramienta más que factible para ellos", ha afirmado en este sentido. "Lo que decimos es que no se puede estar primando solamente una tecnología y que no se tengan en cuenta otras que ya existen y que desde luego son bastante menos contaminantes que estas", ha añadido.

EMPLEO Y FORMACIÓN

Por otra parte, el presidente de Ceees ha señalado algunas de las prioridades del sector para los próximo cuatro años, entre los que ha señalado "conseguir una formación excelente de nuestros trabajadores".

En este sentido, ha señalado su voluntad de "desarrollar un programa de formación que fuera finalista en la obtención de un certificado de profesionalidad". "Realmente es muy difícil encontrar muchas veces profesionales", ha señalado, apuntando al peso de los programas de formación.

Asimismo, Javier de Antonio Arribas ha augurado unas negociaciones fluidas de cara a un nuevo convenio colectivo, siendo "conscientes de la realidad laboral del país" y abogando por el diálogo. "Se van a volver a llegar a acuerdos no tardando mucho", ha augurado.

ESTACIONES SIN ATENCIÓN

Por otra parte, el presidente de la Ceees ha reiterado su rechazo a la proliferación de estaciones desatentidas, afirmando que "no es una cuestión de low cost, de bajo precio o no bajo precio, sino una cuestión de servicio en sí".

Entre los elementos que ha apuntado para plantear su rechazo, se encuentran la normativa industrial, cuestionando que "si estamos manejando un combustible peligroso, ¿cómo puede ser que lo maneje cualquiera?".

Además, ha señalado a la necesidad de garantizar el acceso a algunos derechos del consumidor como tener "a disposición, en el momento de realizar un consumo, una hoja de reclamación" o "tener un cuarto de baño abierto dentro de la estación de servicio".