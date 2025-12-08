'A Ceremony Of Carols', De Benjamin Britten Girará Por La Provincia De Albacete. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete va a llevar a distintos municipios una de las obras más emblemáticas del repertorio coral navideño: 'A Ceremony of Carols', de Benjamin Britten.

Por primera vez, el público albacetense podrá disfrutar de esta reconocida obra gracias a la conjunción de dos realidades musicales excepcionales en la ciudad: el Coro Juvenil del Taller Coral de la Universidad Popular de Albacete, una formación de voces blancas de notable nivel técnico y musical. Y la arpista albaceteña Paula Vicente Romero, joven intérprete formada en Maastricht y colaboradora habitual de prestigiosas orquestas nacionales.

El programa estará dirigido por Juan Francisco Sanz, con la soprano Leila Rodríguez como responsable de la técnica vocal del coro, informa en nota de prensa la Institución provincial.

La gira provincial recalará el 14 de diciembre en Abengibre, en la Iglesia parroquial de San Miguel a las 18.00 horas; el 20 de diciembre en Caudete, en la Iglesia parroquial de Santa Catalina a las 20.00 horas; el 21 de diciembre en Casas de Ves, en la Iglesia parroquial de Santa Quiteria a las 19.00 horas; y el 22 de diciembre cerrará en Albacete, en la Catedral de San Juan Bautista a las 18.00 horas.

Cada concierto se organiza y supervisa por el Servicio de Educación y Cultura de la Diputación, en colaboración con los ayuntamientos participantes, asumiendo la institución provincial la financiación de las actuaciones.